Cimory Catat Laba Bersih Rp 1,71 Triliun di Kuartal III 2026

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk melaporkan laba bersih mencapai Rp 1,71 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2026, didorong oleh kenaikan pendapatan signifikan.

Menteri keuangan dan analis pasar kini menyoroti kinerja PT Cisarua Mountain Dairy Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Minggu, 1 November 2026. Perusahaan produsen susu Cimory ini berhasil meraup pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp 9,92 triliun hingga September 2026. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Total pendapatan naik sebesar 26,11 persen dari Rp 7,87 triliun pada tahun lalu. Kenaikan ini menjadi indikator kuat akan daya beli masyarakat yang tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif.

Analisis Laporan Keuangan Periode 2026

Di sisi beban operasional, Perseroan mencatat beban pokok penjualan bertambah sebesar 31,86 persen menjadi Rp 5,66 triliun hingga September 2026. Angka ini meningkat dari Rp 4,29 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun beban pokok penjualan tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, Perseroan tetap mencatatkan laba bruto yang naik sebesar 19,20 persen. Laba bruto mencapai Rp 4,26 triliun hingga kuartal III 2026, meningkat dari Rp 3,57 triliun pada periode sama tahun lalu. Efisiensi biaya produksi dan skema penetapan harga yang adaptif menjadi faktor kunci di balik marjin laba ini.

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Perseroan juga mencatat kenaikan pada beban penjualan dan pemasaran yang naik menjadi Rp 2,14 triliun dari Rp 1,62 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan strategi perluasan distribusi dan peningkatan kesadaran merek di berbagai segmen pasar. Beban umum dan administrasi juga mengalami kenaikan menjadi Rp 163,52 miliar hingga September 2026, dibandingkan dengan Rp 144,60 miliar pada September 2025. Kenaikan beban operasional ini wajar mengingat skala bisnis yang terus berkembang dan kebutuhan investasi sumber daya manusia serta teknologi.

Pertumbuhan Laba Usaha dan Aset

Terlepas dari meningkatnya beban operasional, Laba usaha Perseroan tetap mencatatkan tren positif dengan kenaikan sebesar 3,62 persen menjadi Rp 1,86 triliun hingga September 2026. Angka ini meningkat dari Rp 1,79 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain dari operasional inti, Perseroan mencatat pendapatan keuangan yang naik menjadi Rp 268,86 miliar dari Rp 204,67 miliar tahun lalu. Faktor pendukung lainnya adalah laba selisih kurs yang melonjak drastis menjadi Rp 23,74 triliun, dibandingkan dengan Rp 7,47 miliar pada tahun sebelumnya. Peristiwa ini menunjukkan dampak positif dari manajemen valas yang efektif.

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Laba bersih entitas asosiasi juga mengalami kenaikan menjadi Rp 5,91 miliar hingga September 2026 dari Rp 3,71 miliar pada periode sama tahun lalu. Secara keseluruhan, Perseroan mencatat laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk bertambah sebesar 7,2 persen menjadi Rp 1,71 triliun. Angka ini meningkat dari Rp 1,60 triliun pada tahun sebelumnya. Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga naik menjadi Rp 216,47, dibandingkan dengan Rp 201,77 pada tahun lalu. Kenaikan laba per saham ini memberikan sinyal positif bagi para investor mengenai profitabilitas perusahaan.

Kondisi Neraca dan Likuiditas Perusahaan

Dilihat dari posisi neraca, Total ekuitas Perseroan naik menjadi Rp 6,91 triliun hingga September 2026, dibandingkan dengan Rp 6,78 triliun pada Desember 2025. Liabilitas perusahaan juga naik menjadi Rp 2 triliun hingga September 2026 dari Rp 1,95 triliun pada Desember 2025. Total aset Perseroan mencatatkan kenaikan menjadi Rp 8,92 triliun hingga September 2026, dibandingkan dengan Rp 8,74 triliun pada Desember 2025. Struktur modal yang sehat ini mendukung ekspansi bisnis jangka panjang dan stabilitas operasional perusahaan di masa depan.

Perseroan masih mengantongi kas dan setara kas sebesar Rp 341,02 miliar hingga September 2026. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi Desember 2025 yang sebesar Rp 947,92 miliar. Penurunan kas ini kemungkinan besar digunakan untuk kebutuhan operasional, pembayaran dividen, atau investasi dalam proyek-proyek strategis. Saham tetap menjadi hak yang dimiliki oleh pemegang saham terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal. Posisi likuiditas yang masih positif memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik.