Gelandang Denmark Christian Eriksen jatuh pingsan dalam laga uji coba melawan Ukraina pada 7 Juni 2026, mengingatkan pada insiden serangan jantungnya di Euro 2020. Pertandingan dibatalkan dan Eriksen dilaporkan dalam kondisi stabil.

Christian Eriksen baru saja menorehkan sejarah sebagai pencetak gol tertua untuk Denmark di ajang Euro. Di usia 32 tahun, 4 bulan dan 2 hari, ia berhasil menemukan jalan ke gawang lawan saat laga Grup C Piala Euro 2024 berakhir imbang 1-1 melawan Slovenia pada 16 Juni 2024.

Eriksen telah mempersembahkan tiga penampilan di KEJADIAN Euro, yakni edisi 2012, 2020, dan 2024, dengan torehan satu gol. Namun, kabar Settlement menggelegar bukan dari pertandingan tersebut, melainkan dari sebuah laga uji coba antara Denmark melawan Ukraina di Nature Energy Park pada Minggu malam WIB, 7 Juni 2026. Di pertandingan yang sebenarnya berjalan menarik itu, Denmark start dengan gemilang lewat gol Patrick Dorgu di menit ke-13 dan Joakim Maehle menambah keunggulan di menit ke-36.

Tapi Ukraina bangkit menjelangInterval, Viktor Tsygankov memperkecil ketertinggalan pada menit ke-44. Meski begane, seringnya, fokus beralih dari hasil ke kondisi Eriksen. Pada babak kedua, tepatnya sekitar menit ke-65, gelandang berusia 34 tahun itu tiba-tiba merasakan nyeri di dada sebelum jatuh pingsan di lapangan. Tim medis segera berdatangan, sedangkan pemain dari kedua tim membentuk lingkar Sepanyol di sekelilingnya dengan的表现 terkejut dan prihatin.

Pertandingan pun dihentikan. Kabar Behind随即 datang dari Federasi Sepak Bola Denmark bahwa Eriksen sudah sadar dan dalam kondisi stabil. Insiden ini tentu mengingatkan pada kejadian serupa yang dialaminya di Euro 2020, di mana ia mengalami serangan jantung dan jantungnya berhenti berdetak selama sekitar lima menit saat laga melawan Finlandia pada Juni 2021. Kejadian itu mengancam kariernya, namun lewat pemulihan luar biasa dan dipasangi alat pacu jantung implan, Eriksen berhasil kembali ke lintasan kompetisi.

Ia melanjutkan kariernya di Brentford delapan bulan setelah insiden, kemudian bergabung dengan Manchester United, dan saat ini membela klub Jerman, VfL Wolfsburg. Peristiwa kolaps di Denmark点拨 kembali memunculkan pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan atlet elite dan langkah-langkah keamanan yang telah diambil





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