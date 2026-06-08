Christian Eriksen Kembali Kolaps di Lapangan, Pertandingan Denmark vs Ukraina Dihentikan

Pemain timnas Denmark, Christian Eriksen, kembali mengalami insiden kolaps di lapangan saat pertandingan persahabatan melawan Ukraina. Pertandingan dihentikan dan Eriksen dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan sadar.

Pemain timnas Denmark , Christian Eriksen , kembali menjadi sorotan dunia sepak bola setelah ia kolaps di tengah pertandingan persahabatan melawan Ukraina di Stadion Odense, Denmark , pada Minggu (7/6/2026).

Insiden ini terjadi di pertengahan babak pertama, ketika Eriksen tiba-tiba jatuh tanpa ada kontak fisik dengan pemain lain. Wasit segera menghentikan pertandingan, dan tim medis langsung masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan pertama. Eriksen, yang saat itu berusia 34 tahun, diberikan perawatan darurat di lapangan sebelum akhirnya berhasil siuman dan berjalan ke ambulans. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan sadar.

Momen ini mengingatkan banyak pihak pada kejadian serupa yang dialami Eriksen saat Euro 2020 yang berlangsung pada 2021 akibat pandemi Covid-19. Kala itu, ia mendadak kolaps saat Denmark menghadapi Finlandia, dan nyawanya berhasil diselamatkan berkat penanganan cepat dari tim medis dan penggunaan defibrillator. Setelah insiden tersebut, Eriksen menjalani operasi pemasangan implantable cardioverter-defibrillator (ICD) dan absen selama beberapa bulan sebelum akhirnya kembali ke lapangan hijau untuk melanjutkan kariernya. Ia bahkan kembali bermain di Piala Dunia 2022 dan membela klub Manchester United.

Namun, kejadian kali ini kembali mengejutkan dunia. Para pemain Denmark, termasuk Pierre-Emile Hojberg dan Andreas Christensen, tampak menangis di lapangan saat Eriksen mendapatkan perawatan. Pemain Ukraina juga terlihat khawatir dan berdoa di pinggir lapangan. Setelah pertandingan dihentikan, kedua tim berkumpul di tengah lapangan untuk menunjukkan solidaritas.

Pihak penyelenggara dan federasi sepak bola Denmark mengonfirmasi bahwa Eriksen tetap dalam kondisi stabil dan telah menjalani serangkaian pemeriksaan di rumah sakit. Belum ada pernyataan resmi mengenai penyebab pasti kolapsnya Eriksen kali ini, namun spekulasi mengarah pada kemungkinan masalah jantung yang sudah pernah dialami sebelumnya. Masyarakat sepak bola dunia pun kembali bersatu memberikan dukungan moral kepada Eriksen dan keluarganya. Kejadian ini juga memicu diskusi tentang pentingnya kesiapan medis di setiap pertandingan, terutama bagi pemain yang memiliki riwayat masalah kesehatan.

Federasi Sepak Bola Denmark (DBU) menyatakan bahwa mereka akan terus memantau kondisi Eriksen dan memberikan informasi lebih lanjut jika diperlukan. Sementara itu, pertandingan persahabatan melawan Ukraina kemungkinan akan dijadwal ulang. Para penggemar di seluruh dunia berharap agar Eriksen bisa pulih sepenuhnya dan kembali bermain, meskipun beberapa pihak mempertanyakan risiko yang harus dihadapi. Insiden ini menjadi pengingat bahwa kesehatan pemain harus menjadi prioritas utama, bahkan di atas segalanya. Dunia sepak bola berdoa untuk kesembuhan Christian Eriksen





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