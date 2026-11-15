Chris Pratt Siap Kembali Bekerja dengan James Gunn di Guardians of the Galaxy Vol. 4

Chris Pratt menyatakan kesiapannya kembali berkolaborasi dengan James Gunn untuk film Guardians of the Galaxy Vol. 4 setelah Gunn meninggalkan DC Studios.

Aktor Chris Pratt mengungkap bahwa ia akan sangat senang untuk bergabung kembali dalam proyek film waralaba Marvel "Guardians of the Galaxy" bagian keempat, khususnya jika sutradara James Gunn tertarik untuk menangani pengarahan film tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Pratt pada hari Sabtu (14/11) waktu setempat, sebagaimana dikutip dari *The Hollywood Reporter*.

Pratt yang terkenal sebagai pengisi suara karakter Peter Quill atau Star-Lord menyatakan bahwa ia merasa sangat nyaman bekerja sama dengan Gunn. Ia juga menambahkan bahwa Gunn merupakan seorang individu yang sangat hebat dalam industri hiburan, meskipun ia mengaku belum sempat berkomunikasi secara langsung dengan sang sutradara sejak kabar tentang perubahan kariernya mulai ramai diperbincangkan.

Also read Mengapa Para Desainer Mode Mengacungkan Tiga Jari di Landas Peraga?

Mekanisme Proyek dan Kesiapan Pratt

Ketika ditanya mengenai potensi pembuatan film keempat untuk seri "Guardians of the Galaxy", Chris Pratt menilai bahwa hal tersebut akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa jika terwujud. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa jika James Gunn ingin kembali ke proyek tersebut dan membawa waralaba ini kembali ke layar lebar, ia akan sangat senang untuk melaksanakannya.

Pratt sebelumnya telah memerankan karakter Star-Lord bersama dengan para aktor utama lainnya dalam ketiga film "Guardians of the Galaxy" produksi Marvel. Bersama dengan bintang lain seperti Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Vin Diesel, dan Bradley Cooper, Pratt telah membangun dinamika karakter yang kuat dalam seri tersebut.

Advertisement

Konteks Perpindahan James Gunn ke DC Studios

Film "Guardians of the Galaxy Vol. 3" dirilis pada tahun 2023 dan pada awalnya direncanakan akan menjadi film terakhir dalam seri waralaba tersebut. Namun, sebelum film ini diluncurkan, James Gunn dan Peter Safran telah diproyeksikan untuk memimpin DC Studios.

Kini, posisi tersebut telah berubah secara signifikan. Pada hari Senin (9/11), James Gunn mengunggah konten di Instagram bahwa ia tidak lagi berada pada posisi pimpinan di studio tersebut. Ia menyatakan keinginannya untuk kembali mengerjakan proyek-proyek kreatif secara paruh waktu, alih-alih terus mengelola studio secara operasional.

Dampak Organisasi dan Penggantian Pimpinan

Posisi James Gunn dan Peter Safran di DC Studios kini akan digantikan oleh Jeremy Latcham. Latcham ditunjuk untuk menjadi presiden sekaligus pimpinan kreatif di DC Studios, menandai era baru dalam pengelolaan waralaba DC di bawah kepemimpinan baru.

Pratt juga mengomentari dinamika media di balik layar, menyadari bahwa kapan pun sebuah isu seperti ini muncul dan mendapatkan tanggapan publik, hal tersebut berpotensi menjadi berita utama yang menarik perhatian luas. Sikap terbuka dari Pratt ini menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kemungkinan reunifikasi tim kreatif yang pernah berhasil dalam seri "Guardians of the Galaxy".