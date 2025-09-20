Chivu Siap Hadapi Sassuolo: Inter Milan Siap Tempur Setelah Kemenangan Liga Champions

Pelatih Inter Milan, Cristian Chivu, berbicara menjelang laga Serie A melawan Sassuolo, membahas persiapan tim, kondisi pemain, dan pandangannya tentang tantangan yang dihadapi.

Cristian Chivu , pelatih Inter Milan , memberikan pernyataan menjelang pertandingan Serie A Italia melawan Sassuolo . Pertandingan yang sangat dinanti-nantikan ini akan berlangsung pada Minggu (21/9/2025) malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB. Inter Milan akan menghadapi Sassuolo setelah meraih kemenangan gemilang 2-0 atas Ajax dalam pertandingan pembuka Liga Champions pada hari Rabu.

Namun, perjalanan Inter di Serie A musim 2025-2026 sejauh ini belum memuaskan, dengan hanya mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan pertama, menempatkan mereka di posisi ke-12 klasemen. Chivu mengakui tekanan yang ada, namun tetap fokus pada persiapan tim. Ia menanggapi kritik yang muncul dengan tenang, menekankan bahwa suara kritikus adalah bagian tak terpisahkan dari dunia sepak bola. Chivu lebih memilih untuk fokus pada pengembangan pemain dan upaya untuk meningkatkan performa tim. Ia menekankan bahwa timnya layak mendapatkan dukungan, mengingat kualitas mereka yang telah terbukti sebelumnya. Ia juga mengenang perjalanan Inter di Liga Champions musim lalu, menyebutkan bahwa tim tersebut telah menunjukkan kualitas luar biasa dan memiliki potensi besar. \Chivu juga memberikan kabar baik mengenai kondisi Lautaro Martinez, yang dikabarkan telah pulih dari cedera. Martinez telah berlatih bersama tim dan menunjukkan semangat juang yang tinggi, bahkan di saat-saat sulit. Chivu menyatakan bahwa Martinez siap untuk bermain dalam pertandingan melawan Sassuolo. Selain itu, Chivu juga memberikan penilaian terhadap tim Sassuolo, yang ia akui sebagai tim yang terlatih dengan baik dan serius. Ia menekankan pentingnya kesiapan tim Inter Milan dari segala aspek untuk menghadapi Sassuolo. Pertandingan melawan Sassuolo diperkirakan akan menjadi tantangan berat bagi Inter Milan. Chivu menyadari betul bahwa Sassuolo adalah tim yang memiliki kemampuan untuk menyulitkan lawan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya persiapan yang matang dari semua sisi, baik taktik, mental, maupun fisik. Ia juga menghimbau para pemain untuk tetap fokus dan memberikan yang terbaik di lapangan. Chivu yakin bahwa dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi, Inter Milan akan mampu meraih hasil positif dalam pertandingan ini. Ia berharap para pemain dapat menampilkan performa terbaik mereka dan memberikan hiburan bagi para penggemar Inter Milan di seluruh dunia. Selain itu, Chivu juga menyoroti pentingnya dukungan dari para penggemar dalam situasi sulit seperti ini. Ia percaya bahwa dukungan mereka akan memberikan semangat tambahan bagi para pemain untuk terus berjuang. \Chivu juga memberikan beberapa komentar terkait dengan strategi yang akan digunakan dalam pertandingan melawan Sassuolo. Ia tidak memberikan informasi spesifik tentang taktik yang akan diterapkan, namun ia mengisyaratkan bahwa tim akan melakukan penyesuaian untuk menghadapi kekuatan Sassuolo. Ia menekankan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam sepak bola modern. Chivu juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Ia percaya bahwa tim harus memiliki pertahanan yang kuat untuk meminimalisir peluang gol dari lawan, namun juga harus mampu menciptakan peluang gol sebanyak mungkin. Chivu juga memberikan apresiasi terhadap kerja keras para staf pelatih dan tim medis dalam mempersiapkan tim. Ia mengakui bahwa dukungan dari mereka sangat penting dalam menjaga kondisi fisik dan mental para pemain. Ia berharap semua elemen dalam tim dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konferensi pers tersebut, Chivu juga menyampaikan pesan kepada para penggemar Inter Milan. Ia meminta mereka untuk tetap mendukung tim dalam situasi apapun. Ia yakin bahwa dukungan mereka akan menjadi motivasi bagi para pemain untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Chivu juga berharap para penggemar dapat bersabar dan memberikan waktu bagi tim untuk berkembang. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, Inter Milan akan mampu meraih kesuksesan di masa depan





Inter Milan Cristian Chivu Sassuolo Serie A Lautaro Martinez

