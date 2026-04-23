Jepang melonggarkan aturan ekspor senjata memicu kekhawatiran China. Di sisi lain, kereta cepat China dilaporkan sepi penumpang meski harga tiket mahal, sementara kereta lama penuh sesak. Berita lain meliputi ketegangan di Selat Hormuz, kasus pelecehan seksual, dan isu-isu domestik lainnya.

China meningkatkan kewaspadaannya setelah Jepang melonggarkan aturan ekspor senjata , yang memicu kekhawatiran tentang 'mesin perang' Tokyo yang dihidupkan kembali. Di sisi lain, pengalaman pemesanan tiket kereta cepat di China seringkali mengecewakan, dengan ketersediaan kursi kelas satu yang terbatas atau bahkan status 'terjual habis'.

Ironisnya, kondisi di lapangan seringkali berbeda, dengan kereta yang berjalan dengan gerbong hampir kosong, bahkan di rute menuju kota-kota besar seperti Chongqing. Video yang beredar menunjukkan gerbong sepi, menciptakan suasana yang digambarkan saksi mata sebagai 'tempat angker'. Kondisi ini mencerminkan situasi ekonomi dan sosial di China saat ini. Harga tiket kereta cepat yang fluktuatif, mencapai hingga 2.400 yuan, dianggap tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduk, terutama dengan hampir 900 juta warga berpenghasilan di bawah 2.000 yuan per bulan.

Akibatnya, banyak warga beralih ke kereta lama atau 'kereta hijau' yang lebih murah, meskipun membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Perbedaan harga signifikan, seperti rute Beijing-Shanghai yang memakan waktu 4,5 jam dengan kereta cepat seharga 553 yuan, dibandingkan dengan 19 jam dengan kereta lama seharga 156 yuan, menjadi pertimbangan utama. Namun, kereta lama juga menghadapi masalah kepadatan penumpang yang parah, dengan lorong penuh dan ruang gerak terbatas, bahkan ada penumpang yang merasa 'terjebak di antara dua batu raksasa'.

Penjualan tiket yang melebihi kapasitas memperburuk situasi, menimbulkan keluhan dari penumpang, termasuk keluarga dengan anak kecil. Selain itu, berita internasional mencakup penangkapan kapal asing oleh Iran di Selat Hormuz yang meningkatkan ketegangan dengan AS, pengunduran diri Sekretaris Angkatan Laut AS, dan kekhawatiran tentang ranjau di Selat Hormuz yang dapat mengganggu pasokan minyak global. Italia mempersiapkan kapal untuk misi pembersihan ranjau, sementara Iran mengecam serangan terhadap infrastruktur ilmiahnya.

Di dalam negeri, kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Syekh Ahmad Al Misry masih bergulir, dan seorang guru di Purwakarta memilih memaafkan siswa yang menunjukkan gestur tidak sopan. Indonesia mengutuk pemasangan spanduk oleh militer Israel di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dan Bhutan menawarkan pengalaman penerbangan unik dengan pendaratan ekstrem. Terakhir, ada berita tentang ide untuk mengenakan pajak di Selat Malaka dan bergabungnya Kwon Sang-Woo dalam drama Korea 'Study Group 2'





