China Tegaskan Posisi di Timur Tengah: Resolusi DK PBB Harus Hindari Dukungan Militer

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menegaskan posisinya terkait situasi di Timur Tengah , menekankan pentingnya resolusi Dewan Keamanan PBB ( DK PBB ) yang berfokus pada de-eskalasi dan penyelesaian damai, serta menolak dukungan terhadap aksi militer.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa menegaskan bahwa China meyakini setiap tindakan DK PBB harus bertujuan meredakan ketegangan, menghentikan konflik, dan memfasilitasi dialog, bukan malah mendukung tindakan militer ilegal yang dapat memperburuk situasi. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, terutama terkait dengan Selat Hormuz dan serangan yang saling berbalasan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. China, sebagai anggota tetap DK PBB dengan hak veto, menegaskan komitmennya untuk berperan konstruktif dalam upaya mewujudkan gencatan senjata, memulihkan perdamaian, dan menciptakan stabilitas berkelanjutan di Timur Tengah. Mao Ning menyoroti bahwa prioritas utama adalah mempromosikan pembicaraan damai untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. China melihat bahwa solusi diplomatik adalah kunci untuk mengatasi krisis ini dan mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat berdampak luas secara global.\Sebelumnya, terdapat laporan bahwa Rusia, China, dan Prancis dilaporkan menghalangi resolusi DK PBB yang diusulkan, yang berpotensi memberikan wewenang penggunaan kekuatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Resolusi yang diajukan oleh Bahrain dan didukung oleh negara-negara Teluk tersebut telah memasuki revisi keempat setelah perundingan tertutup selama berminggu-minggu. Usulan tersebut bertujuan untuk mengamankan jalur transit dan mencegah upaya penutupan atau gangguan terhadap navigasi internasional melalui Selat Hormuz. Resolusi ini juga menuntut Iran untuk segera menghentikan semua serangan terhadap kapal dagang dan komersial di selat tersebut. Namun, pemungutan suara resmi atas resolusi tersebut yang semula dijadwalkan pada Jumat (3/4) belum terlaksana, dan belum dapat dipastikan apakah para pendukungnya mampu memperoleh dukungan dari Rusia, China, dan Prancis yang memiliki hak veto. Perbedaan pandangan dilaporkan terjadi tidak hanya di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap DK PBB, yang menunjukkan kompleksitas dalam mencapai konsensus.\Situasi di Timur Tengah semakin kompleks dengan adanya serangan yang saling berbalasan. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Sebagai respons, Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah. Eskalasi ini telah memicu blokade de facto di Selat Hormuz, jalur vital untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari kawasan Teluk ke pasar global. Dampaknya, ekspor dan produksi energi tertekan, dan harga di pasar internasional mengalami kenaikan. Pada 11 Maret 2026, DK PBB telah mengadopsi resolusi yang diajukan oleh Bahrain atas nama Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang menuntut Iran segera menghentikan serangan dan menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Resolusi tersebut dikecam oleh Iran karena dianggap membalikkan peran korban dan agresor. Dalam konteks ini, posisi China yang mengutamakan penyelesaian damai dan penolakan terhadap aksi militer menjadi krusial. China menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan inklusif dalam menangani krisis di Timur Tengah, serta mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Upaya diplomatik dan dialog dianggap sebagai jalan terbaik untuk mencapai stabilitas dan mencegah perang yang lebih luas di kawasan





