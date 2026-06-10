China's Cyber Attacks on Tech Companies

China has been conducting the most severe cyber attacks on technology companies worldwide, according to a report by CrowdStrike, a US-based cybersecurity firm. The report was released at a time when the investment in AI technology is soaring high. The report focuses on the vulnerability of technology companies in research and development, distribution of technology and hardware, IT consulting and services, semiconductors, and software. The report also mentions the involvement of China in the AI arms race with the US and its aim to achieve global dominance by 2030. The report also highlights the involvement of North Korea, Russia, and Iran in cyber attacks on US and other countries' technology sectors. The report mentions the involvement of criminal groups in cyber attacks for financial gain.

China secara diam-diam melancarkan serangan siber paling dahsyat ke perusahaan-perusahaan teknologi sepanjang tahun lalu, menurut laporan firma keamanan siber berbasis Amerika Serikat (AS), CrowdStrike. Laporan ini dikeluarkan saat investasi industri teknologi ke sistem kecerdasan buatan (AI) kian melambung tinggi.

Adapun industri teknologi kawakan umumnya berkumpul di AS, tepatnya di Silicon Valley. Kampanye peretasan ini sejalan dengan strategi prioritas pemerintah China, yang memiliki minat berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, kekayaan intelektual, dan informasi yang memiliki nilai strategis dan ekonomi. Sektor teknologi sekali lagi menjadi industri yang paling rentan dijadikan target oleh negara-negara asing dan oknum penjahat siber. Laporan tersebut berfokus pada ancaman ke perusahaan-perusahaan yang melakukan penelitian, pengembangan-distribusi teknologi dan hardware komputer, konsultasi dan layanan IT, semikonduktor, dan software secara keseluruhan.

Sebelumnya, pada 23 April 2026, Kantor Kebijakan Teknologi dan Sains Gedung Putih, menuduh entitas-entitas berbasis China melancarkan kampanye yang disengaja dan berskala industri untuk secara diam-diam mengambil model-model yang dikembangkan AS untuk tujuan mereka sendiri. China menentang berbagai aktivitas peretasan dan mengecam upaya pencemaran nama baik dan fitnah dengan dalih keamanan siber. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kerja sama antara AS-China dalam pengembangan dan pengaturan AI.

Laporan CrowdStrike juga menyoroti kampanye peretasan yang membawa ancaman besar dari Korea Utara, yang menggunakan skema operasi untuk mengamankan pekerjaan-pekerjaan IT remot di perusahaan-perusahaan teknologi. Kelompok peretas yang terkait dengan Rusia dan Iran juga sangat menargetkan sektor teknologi AS dan negara-negara lain untuk pengumpulan informasi intelijen. Ada peningkatan aktivitas peretasan dari kelompok kriminal siber yang bertujuan meraup keuntungan finansial.

Kelompok ini umumnya menargetkan perusahaan teknologi selama periode waktu yang sama, termasuk peningkatan 30% dalam iklan dari peretas yang menjual akses ke berbagai target





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