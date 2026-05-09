China's Ambition to Strengthen Global Trade Routes: Kanal Pinglu

China is building a new trade route, Kanal Pinglu, a 134-kilometer-long waterway designed to connect China's hinterland directly to international waters, aiming to reduce logistics costs, accelerate the distribution of goods, and strengthen business ties with Southeast Asia amid declining exports to the US. The project, worth billions of dollars, is expected to significantly shorten shipping routes and boost efficiency, particularly in the manufacturing and shipping of large volumes of raw materials for industries. However, the environmental impact remains a concern, with potential consequences for the ecosystem along the navigable corridor.

China kembali menunjukkan ambisinya dalam memperkuat jalur perdagangan global. Negeri Tirai Bambu itu kini tengah membangun Kanal Pinglu, jalur air sepanjang 134 kilometer yang dirancang untuk menghubungkan wilayah pedalaman China langsung ke jalur laut internasional.

Target resmi pemerintah China, proyek ini diperkirakan mulai beroperasi sekitar akhir 2026, jika semua pekerjaan konstruksi berjalan sesuai jadwal. Proyek bernilai hampir US$10 miliar ini diproyeksikan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, sekaligus memperkuat hubungan dagang China dengan Asia Tenggara di tengah melemahnya ekspor ke Amerika Serikat.





