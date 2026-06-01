China Operasikan Pusat Data Bawah Laut Pertama yang Didukung Angin Lepas Pantai untuk AI

Pemerintah China resmi mengoperasikan pusat data bawah laut pertama di dunia untuk menjawab tantangan komputasi AI, energi, dan emisi karbon.

China telah resmi mengoperasikan pusat data bawah laut pertama di dunia yang didukung langsung oleh energi angin lepas pantai . Fasilitas ini dianggap sebagai terobosan crucial dalam menghadapi peningkatan permintaan komputasi kecerdasan buatan (AI), sekaligus mengatasi masalah konsumsi energi tinggi dan emisi karbon .

Proyek demonstrasi, bernama Shanghai Lingang Underwater Data Center, sepenuhnya beroperasi pada Mei 2026 di perairan lepas pantai timur Shanghai. Proyek ini dibangun oleh anak perusahaan China Communications Construction Company (CCCC) dan mengintegrasikan teknologi kenaikan lepas pantai, energi terbarukan, dan infrastruktur digital berbasis AI. Lokasinya berada sekitar 10 kilometer dari pesisir Lingang, Shanghai, dengan kapasitas terpasang sebesar 24 megawatt, cukup untuk menyalakan sekitar 20.000 rumah tangga. Keunggulan utama proyek ini adalah model "koneksi angin lepas pantai langsung".

Listrik yang dihasilkan dari ladang angin lepas pantai dialirkan langsung ke modul pusat data bawah laut melalui kabel komposit fotolistrik bawah laut, tanpa melalui jaringan listrik konvensional. Selain itu, sistem memanfaatkan air laut sebagai pendingin alami melalui desain pertukaran panas pipa tembaga bersirkulasi, yang dapat mengurangi konsumsi listrik hingga 22,8%, menghilangkan penggunaan air tawar sepenuhnya, serta mengurangi kebutuhan lahan Lebih dari 90%. Pengoperasian pusat data ini terjadi di tengah lonjakan permintaan komputasi AI di China.

Shanghai telah berkembang menjadi salah satu pusat pengembangan AI terbesar, menghiduni perusahaan pengembang model AI, kendaraan otonom, bioteknologi, fintech, dan manufaktur canggih. Di sisi lain, kebutuhan energi pusat data menjadi tantangan global. Infrastruktur AI membutuhkan daya listrik besar, terutama untuk sistem pendinginan yang sering menjadi komponen konsumsi energi terbesar. Profesor Universitas Tsinghua, Li Zhen, menjelaskan bahwa pusat data konvensional umumnya mengalokasikan sekitar sepertiga konsumsi listriknya untuk pendinginan.

"Untuk pusat data bawah laut dengan skala yang sama, listrik yang digunakan untuk pendinginan hanya akan mencapai sekitar sepersepuluh dari total konsumsi daya," ujar Li. Data menunjukkan bahwa pusat data di China saat ini mengonsumsi sekitar 250 miliar kilowatt-jam (kWh) listrik per tahun, dengan sekitar 80 miliar kWh di antaranya untuk pendinginan.

"Jika pusat data dengan skala yang sama ditempatkan di bawah air, bahkan dengan margin tambahan, konsumsi pendinginan dapat turun menjadi sekitar 30 miliar kWh," tambahnya. Penghematan tersebut setara dengan mengurangi pembakaran sekitar 15 juta ton batubara standar setiap tahun, yang berpotensi menekan emisi karbon secara signifikan. Pengembangan pusat data bawah laut ini juga mencerminkan strategi China dalam membangun infrastruktur era AI dengan mengintegrasikan sistem energi, pendinginan, dan komputasi dalam satu ekosistem terpadu.

Menurut Li, China yang dikenal sebagai pusat manufaktur terbesar dunia kini mulai membangun fondasi infrastruktur generasi berikutnya, terutama di wilayah pesisir yang menghadapi keterbatasan lahan, listrik, dan air tawar. Proyek ini bukan hanya solusi teknis, tetapi juga bagian dari visi strategis China untuk mendominasi teknologi AI dengan pendekatan berkelanjutan





