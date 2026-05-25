China Mengirimkan Embrio Manusia Buatan ke Luar Angkasa, Tujuan Antara Maka untuk Mempelajari Perkembangan Awal Manusia

China telah mengirimkan embrio manusia buatan ke luar angkasa sebagai langkah awal untuk mempelajari dampak mikrogravitasi dan radiasi kosmik terhadap proses reproduksi manusia. Tujuan utama dari riset ini adalah memahami bagaimana manusia dapat bereproduksi di luar angkasa dan membangun koloninya secara mandiri di Bulan dan Mars pada masa depan. Peneliti China telah mengirimkan dua jenis embrio buatan berumur 14-21 hari setelah pembuahan yang mewakili fase perkembangan embrio yang berbeda, namun tidak akan berkembang menjadi janin. Emibi-embrio tersebut akan dibiarkan tumbuh selama lima hari di luar angkasa sebelum kemudian dibekukan dan dikembalikan ke Bumi untuk dianalisis.

China berhasil mengirimkan embrio manusia buatan ke luar angkasa , tujuan utamanya untuk memahami dampak mikrogravitasi dan radiasi kosmik terhadap proses reproduksi manusia . Embrio buatan ini dibuat dari kumpulan sel punca yang dapat membelah dan berkembang biak seperti embrio normal, tetapi tidak mampu berkembang menjadi janin.

Riset ini menggunakan dua jenis embrio buatan berumur 14-21 hari setelah pembuahan yang mewakili fase perkembangan embrio yang berbeda. Emibi-embrio tersebut akan dibiarkan tumbuh selama lima hari di luar angkasa sebelum kemudian dibekukan dan dikembalikan ke Bumi untuk dianalisis. Logistik lanjutkan untuk mengisi kebutuhan harian antarikawan ke Stasiun Luar Angkasa yang meliputi satu kargo tan hingga dua kargo berat





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Embrio Manusia Buatan Luar Angkasa Mikrogravitasi Radiasi Kosmik Reproduksi Manusia Perjalanan Antariksa&Quot

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pelatih Herdman minta fokus tujuan akhir, lawan di Grup APelatih nasional Timnas Indonesia, Herdman, meminta para pemainnya untuk tidak terlalu sibuk memikirkan gelar juara agar lebih fokus menghadapi pertandingan satu demi satu pada turnamen yang berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste.

Read more »

Pembongkaran Paksa 15 Kontainer Tujuan Ekspor ke Singapura Jadi SorotanInsiden pembukaan secara paksa segel 15 kontainer dari 25 kontainer tujuan ekspor ke Singapura pada Minggu 24 Mei 2026 mendapat sorotan publik. Baca berita selengkapnya

Read more »

Kuba Terima Bantuan 60.000 Ton Beras dari China di Tengah Tekanan ASChina akan mengirimkan puluhan ribu ton beras ke Kuba sebagai bagian dari kerjasama antara kedua negara.

Read more »

Tujuan Akhir dari Aturan Monopoli SDA: Reindustrialisasi dan Penerimaan PajakPemerintah melalui aturan baru monopsoni atau monopoli ekspor komoditas sumber daya alam bertujuan untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam untuk rakyat Indonesia.

Read more »