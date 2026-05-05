China secara terbuka menyerukan kepada Amerika Serikat untuk segera menghentikan embargo dan sanksi terhadap Kuba, dengan alasan bahwa tindakan tersebut melanggar norma internasional dan merugikan rakyat Kuba.

Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026, menegaskan bahwa perluasan sanksi oleh Amerika Serikat terhadap Kuba merupakan tindakan unilateral yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Kementerian tersebut secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat telah meningkatkan sanksi sepihak yang ilegal terhadap Kuba, sebuah kebijakan yang dinilai secara serius melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hubungan internasional.

Tindakan ini dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap Havana, terutama setelah keberhasilan Amerika Serikat dalam menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro di Venezuela, yang merupakan sekutu dekat Kuba. China, yang sejak awal telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Kuba, kembali menegaskan posisinya di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Havana yang telah berlangsung sejak Januari lalu. Pemerintah China tidak hanya menyampaikan kritik terhadap kebijakan Amerika Serikat, tetapi juga secara langsung mendesak adanya perubahan kebijakan dari Washington.

China mendesak Amerika Serikat untuk segera mengakhiri embargo dan sanksi terhadap Kuba, serta menghentikan segala bentuk tekanan koersif yang ditujukan kepada negara tersebut. Lebih lanjut, Beijing menekankan bahwa kebijakan sanksi tersebut memiliki dampak langsung dan negatif terhadap kehidupan masyarakat Kuba. China berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia rakyat Kuba untuk hidup dan berkembang secara layak, serta memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut di tengah tekanan internasional yang sudah ada.

Pemerintah China juga menegaskan dukungannya terhadap Kuba dalam menjaga kedaulatan nasional dan keamanannya, serta dengan tegas menentang segala bentuk intervensi dalam urusan dalam negeri Kuba. Pernyataan ini menunjukkan komitmen China untuk mendukung negara-negara yang dianggapnya menghadapi tekanan yang tidak adil dari kekuatan-kekuatan besar. China telah lama menjadi mitra dagang dan investasi penting bagi Kuba, dan telah secara konsisten menyerukan pencabutan embargo Amerika Serikat terhadap Kuba.

Embargo tersebut telah berlangsung selama lebih dari enam dekade dan telah menyebabkan kesulitan ekonomi yang signifikan bagi Kuba. China berpendapat bahwa embargo tersebut merupakan hambatan bagi pembangunan ekonomi Kuba dan menghalangi negara tersebut untuk berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi global. Selain itu, China mengkritik pendekatan unilateral Amerika Serikat dalam menangani masalah Kuba, dan menyerukan dialog dan negosiasi sebagai cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan perbedaan.

China percaya bahwa semua negara memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Dukungan China terhadap Kuba juga mencerminkan kebijakan luar negeri China yang lebih luas, yang menekankan prinsip non-intervensi dan saling menghormati dalam hubungan antar negara. China telah menjadi semakin vokal dalam menentang sanksi dan tekanan ekonomi yang dikenakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain terhadap negara-negara yang dianggapnya sebagai target politik.

China berpendapat bahwa sanksi seringkali merugikan masyarakat sipil dan memperburuk kondisi kemanusiaan, dan bahwa mereka tidak efektif dalam mencapai tujuan politik yang diinginkan. Pemerintah China juga menyoroti dampak kemanusiaan dari sanksi Amerika Serikat terhadap Kuba, dengan menekankan bahwa sanksi tersebut menghambat akses Kuba terhadap obat-obatan, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. China berpendapat bahwa sanksi tersebut melanggar hak asasi manusia rakyat Kuba dan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.

Selain itu, China mengkritik Amerika Serikat karena menggunakan sanksi sebagai alat untuk memaksakan kehendaknya pada negara lain. China percaya bahwa semua negara harus diperlakukan secara setara dan bahwa tidak ada negara yang memiliki hak untuk mendikte kebijakan negara lain. Pernyataan China ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menantang dominasi Amerika Serikat dalam urusan internasional dan untuk mempromosikan tatanan dunia multipolar.

China telah menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir, dan telah menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya dan untuk mendukung negara-negara yang dianggapnya sebagai sekutu. Dukungan China terhadap Kuba merupakan contoh dari komitmen China untuk mendukung negara-negara yang menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain. China juga telah menawarkan bantuan ekonomi dan teknis kepada Kuba, dan telah berinvestasi dalam berbagai proyek pembangunan di negara tersebut





