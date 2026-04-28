China Melaksanakan Regulasi Baru untuk Melindungi Hak-Hak Pekerja Platform Digital

Pemerintah China telah mengeluarkan aturan baru yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja platform digital, termasuk driver online, kurir, dan host livestreaming. Regulasi ini mengatur gaji minimum, batas jam kerja, dan keamanan kerja untuk memastikan kesejahteraan para pekerja.

China telah mengimplementasikan aturan baru yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja platform digital atau yang dikenal sebagai ' gig worker '. Kategori pekerja ini mencakup berbagai profesi seperti driver online, kurir online, hingga host livestreaming.

Dalam regulasi terbaru ini, pemerintah China mengatur mengenai gaji dan batas jam kerja untuk memastikan kesejahteraan para pekerja. Menurut Komite Sentral Partai Komunis China dan Dewan Negara, setiap gig worker harus menerima penghasilan minimal setinggi upah minimum lokal, yang di Indonesia dahulu dikenal sebagai UMR. Selain itu, perusahaan platform wajib memberikan tambahan upah yang layak bagi pekerja yang bekerja pada hari libur.

Regulasi juga mengharuskan perusahaan bernegosiasi dengan serikat atau perwakilan gig worker untuk menentukan batas waktu pengambilan pesanan berturut-turut dan maksimal jam kerja harian. Aplikasi penyedia layanan juga diwajibkan menghentikan pengiriman pesanan baru jika batas waktu kerja telah tercapai, serta mengirimkan pemberitahuan kepada pekerja untuk beristirahat, seperti yang dilaporkan oleh The Next Web pada Selasa (28/4/2026). Aturan ini juga mengatur mengenai pembuatan kontrak kerja jika syarat hubungan kerja terpenuhi, atau perjanjian tertulis jika syarat tidak terpenuhi.

Regulasi ini dianggap sebagai terobosan besar, mengingat sistem layanan online sering kali memaksa pekerja untuk meningkatkan produktivitas tanpa memprioritaskan prinsip kehati-hatian. Sebuah laporan dari majalah Renwu pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa algoritma Meituan dan Ele.me mempersingkat waktu pengiriman, yang menyebabkan pengantar barang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, mengemudi melawan arus, dan berlari menaiki tangga.

Sistem pembayaran yang diterapkan oleh penyedia layanan juga didasarkan pada rata-rata pesanan harian, ketepatan waktu, peringkat pelanggan, dan keluhan, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau bahkan kematian para pengemudi atau kurir online. Menurut catatan The Next Web, pada paruh pertama tahun 2027 di Shanghai, terjadi satu kasus pengantar barang terluka atau tewas setiap 2,5 hari. Di Chengdu, selama tujuh bulan pertama tahun 2018, tercatat 10 ribu pelanggaran lalu lintas oleh pengantar barang, dengan 196 kecelakaan dan 155 cedera atau kematian





