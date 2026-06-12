China Jatuhkan Sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr.

China melarang Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. masuk ke wilayahnya sebagai respons atas kritiknya terhadap klaim Beijing di Laut China Selatan. Filipina mengecam langkah tersebut sebagai tindakan tidak bersahabat.

China resmi menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina , Gilberto Teodoro Jr. , dengan melarangnya masuk ke wilayah China , termasuk Hong Kong dan Makau, serta melarang warga negara China dan entitas bisnisnya melakukan transaksi apa pun dengan Teodoro dan keluarganya.

Langkah ini diambil Beijing sebagai respons atas pernyataan Teodoro yang dianggap tidak bertanggung jawab dan merugikan kepentingan China, terutama terkait sengketa Laut China Selatan dan isu Taiwan. Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa sanksi ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China. Sebagai menteri pertahanan yang diangkat Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Juni 2023, Teodoro telah menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap tindakan China di Laut China Selatan, yang menjadi wilayah sengketa antara kedua negara.

Ia juga secara terbuka mengkritik Presiden China Xi Jinping dan kebijakan Partai Komunis China yang dianggapnya agresif dan ilegal. Dalam pernyataan sebelumnya, Teodoro menyebut klaim luas China di Laut China Selatan sebagai fiksi dan kebohongan terbesar, serta menuduh Xi Jinping bertanggung jawab atas kebijakan yang merusak hubungan bilateral. Sikap keras Teodoro ini memicu reaksi Beijing, yang akhirnya menjatuhkan sanksi pribadi terhadapnya.

Sanksi serupa sebelumnya juga diterapkan China terhadap mantan senator Filipina Francis Tolentino tahun lalu, serta terhadap sejumlah pejabat AS dan Eropa yang dianggap bertindak bertentangan dengan kepentingan China, termasuk dalam isu hak asasi manusia. Tolentino sendiri merupakan penggagas undang-undang yang menegaskan hak maritim Filipina di Laut China Selatan, yang menjadi pemicu ketegangan dengan China.

Kementerian Luar Negeri Filipina merespons sanksi ini dengan menyatakan bahwa meskipun penerapan sanksi merupakan hak prerogatif China, langkah tersebut dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat yang semakin mempersulit hubungan bilateral. Dalam pernyataan resmi, Filipina menekankan bahwa tindakan seperti ini tidak berkontribusi dalam membangun kepercayaan bersama, mengelola perbedaan secara bertanggung jawab, maupun menciptakan kondisi yang diperlukan untuk keterlibatan konstruktif antara kedua negara. Teodoro sendiri menegaskan bahwa ia akan terus membela kepentingan Filipina dan menjalankan tugasnya sebagai menteri pertahanan.

Ia menganggap sanksi China sebagai bukti bahwa Beijing tidak toleran terhadap kritik dan upaya menyampaikan kebenaran. Dalam pernyataannya, Teodoro mengatakan bahwa sanksi tersebut menegaskan apa yang dilakukan China terhadap pihak-pihak yang berani menyuarakan kebenaran mengenai tipu daya mereka. Ia juga mendorong penguatan kerja sama pertahanan Filipina dengan Amerika Serikat, sekutu tradisional Manila, termasuk melalui perluasan latihan militer bersama di Laut China Selatan.

Selain dengan AS, Teodoro mengupayakan perjanjian pertahanan dengan Jepang, Prancis, Kanada, dan Selandia Baru untuk meningkatkan daya tangkal terhadap apa yang ia sebut sebagai agresi China. Langkah-langkah ini mencerminkan eskalasi ketegangan antara Manila dan Beijing di tengah sengketa Laut China Selatan yang sudah berlangsung lama. China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan yang disengketakan tersebut sebagai miliknya berdasarkan klaim historis, sementara Filipina dan beberapa negara tetangga lainnya juga mengklaim bagian dari wilayah tersebut berdasarkan hukum internasional.

Konflik ini telah memicu serangkaian insiden di lapangan, termasuk tabrakan kapal, pengepungan, dan penembakan, yang meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konflik berskala lebih besar. Sanksi terhadap Teodoro dipandang sebagai bagian dari strategi China untuk memberikan tekanan pada para kritikusnya di dalam dan luar negeri, sekaligus menegaskan posisinya di kawasan. Para analis menilai bahwa langkah ini dapat memperburuk hubungan bilateral Filipina-China yang sudah tegang, dan berpotensi mempengaruhi dinamika geopolitik di Asia Tenggara.

Filipina, di bawah kepemimpinan Marcos Jr., mencoba menjaga keseimbangan antara hubungan dengan China dan aliansi pertahanan dengan AS, namun sanksi ini bisa mempersulit upaya tersebut. Teodoro, yang dikenal sebagai tokoh garis keras di kabinet, kemungkinan akan terus mendorong kebijakan yang lebih tegas terhadap China, sementara Beijing tidak akan tinggal diam. Ketegangan ini juga berdampak pada kerja sama ekonomi dan investasi antara kedua negara, karena China merupakan mitra dagang utama Filipina.

Namun, Manila tampaknya lebih memprioritaskan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah daripada keuntungan ekonomi jangka pendek. Ke depan, hubungan Filipina-China diperkirakan akan semakin kompleks, dengan sanksi pribadi terhadap Teodoro menjadi batu sandungan baru. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk diplomasi dan dialog, terutama jika kedua pihak bersedia menahan diri dan mencari solusi damai. Namun, retorika keras dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa jalan menuju rekonsiliasi masih panjang.

Masyarakat internasional, termasuk ASEAN dan Amerika Serikat, terus memantau perkembangan ini dengan cermat, mengingat implikasinya terhadap stabilitas regional





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China Filipina Sanksi Gilberto Teodoro Jr. Laut China Selatan

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