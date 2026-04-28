China Dipandang Sebagai Kunci Solusi Konflik Nuklir Iran

Di tengah kebuntuan perundingan AS-Iran, China semakin dilirik untuk menjadi mediator utama, bahkan berpotensi mengambil alih uranium yang diperkaya tinggi milik Iran. Pertemuan Trump-Xi Jinping diprediksi akan membahas isu ini secara mendalam.

Foto yang beredar memperlihatkan Presiden China Xi Jinping tengah berdiskusi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow, pada tanggal 8 Mei 2025. Pertemuan ini terjadi di tengah meningkatnya perhatian global terhadap peran potensial China dalam meredakan ketegangan terkait program nuklir Iran .

Situasi ini muncul sebagai akibat dari kebuntuan yang berkepanjangan dalam perundingan antara Teheran dan Amerika Serikat. Mohamed Amersi, seorang filantropis dan pengusaha yang memiliki kedekatan dengan para negosiator Iran, mengungkapkan bahwa Teheran sangat berharap Beijing dapat mengambil peran sentral sebagai mediator utama dalam krisis ini. Bahkan, harapan tersebut mencakup kemungkinan China mengambil alih uranium yang telah diperkaya tinggi milik Iran sebagai langkah preventif untuk mencegah pengembangan senjata nuklir.

Amersi menekankan bahwa jika China ingin diakui sebagai kekuatan global yang signifikan, maka sudah saatnya mereka bertindak secara proaktif. Ia menyarankan agar China menyampaikan pandangan yang jujur kepada Iran, sekaligus menjalin komunikasi yang konstruktif dengan Amerika Serikat berdasarkan prinsip saling percaya. Meskipun telah tercapai kesepakatan gencatan senjata yang berhasil meredakan dampak konflik terhadap ekonomi global, terutama terkait gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah, negosiasi antara AS dan Iran masih menemui jalan buntu.

Kedua belah pihak tetap teguh pada posisi masing-masing, tanpa adanya kompromi yang signifikan. Pemerintahan Presiden Donald Trump terus menekan Iran untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya, membatasi pengembangan program rudal balistik, dan menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi yang dianggap mengganggu stabilitas regional. Sebagai balasan, Iran menuntut kompensasi atas serangan militer yang dilakukan oleh AS dan Israel sejak dimulainya konflik pada tanggal 28 Februari. Di tengah kebuntuan ini, China telah memainkan peran penting di balik layar dalam mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata.

Tindakan ini secara signifikan meningkatkan posisi diplomatik Beijing dalam persaingannya dengan Washington untuk mendapatkan pengaruh global. Amersi meyakini bahwa China memiliki potensi besar untuk menjadi kunci solusi, termasuk dengan mengambil alih uranium yang telah diperkaya tinggi milik Iran. Langkah ini akan secara efektif mengurangi risiko pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Selain itu, China dapat menawarkan kerangka kerja baru yang komprehensif terkait program nuklir Iran, serta mengaitkan investasi yang sangat dibutuhkan oleh Teheran dengan upaya-upaya de-eskalasi konflik.

Agenda ini diperkirakan akan menjadi topik penting dalam pertemuan bilateral antara Presiden Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei mendatang. Henry Huiyao Wang, pendiri Center for China and Globalization, menilai bahwa peluang China untuk berperan sebagai mediator sangat besar, asalkan kedua belah pihak, AS dan Iran, memiliki kemauan yang kuat untuk meredakan ketegangan. Ia menyatakan, 'Jika AS dan Iran sama-sama menginginkan de-eskalasi, China dapat dengan mudah menjadi pihak ketiga yang netral untuk menengahi konflik ini.

' Namun, peran China dalam krisis ini tidak terlepas dari risiko dan pertimbangan strategis. Shou Huisheng, seorang akademisi dari Universitas Bahasa dan Budaya Beijing, berpendapat bahwa Beijing akan melakukan perhitungan yang cermat untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak merusak hubungan strategis yang penting dengan Amerika Serikat.

'Amerika Serikat tetap menjadi mitra dagang dan geopolitik yang lebih penting bagi China. Prioritas utama adalah menjaga hubungan bilateral agar tidak terjerumus ke dalam konflik yang lebih besar,' jelasnya. Di sisi lain, konflik di Iran juga memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan energi China. Meskipun China merupakan salah satu pembeli utama minyak Iran, Beijing memiliki sumber pasokan alternatif yang cukup, serta cadangan energi yang memadai.

Selain itu, percepatan adopsi kendaraan listrik di dalam negeri juga mengurangi ketergantungan China pada impor minyak. Dengan mempertimbangkan dinamika ini, isu Iran diperkirakan akan menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan puncak antara Trump dan Xi Jinping. Selain isu Iran, kedua pemimpin juga akan membahas berbagai isu global lainnya, termasuk konflik di Ukraina, situasi di Taiwan, serta ketegangan perdagangan dan teknologi yang terus meningkat antara kedua negara.

Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan arah baru bagi hubungan bilateral China-AS, serta memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan keamanan global





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mengapa Proyek Menempatkan Manusia di Bulan Dipandang Penting?Misi menempatkan manusia di Bulan menjadi ambisi banyak negara. Mengapa penjelajahan manusia ke Bulan dianggap penting?

Read more »

Pelaku Penembakan di Acara Trump Teridentifikasi sebagai Tamu Hotel, Penyidikan Masih BerlangsungPelaku penembakan di acara makan malam Donald Trump teridentifikasi sebagai tamu sah hotel. Penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap motif serangan di tengah kerumunan pejabat Gedung Putih. Kejadian ini memicu evaluasi besar terhadap sistem pengamanan tamu VVIP setingkat kepala negara.

Read more »

AS Memperketakkan Iran dengan Tekanan Ekonomi dan MiliterAS menambah tekanan terhadap Iran dengan memastikan Teheran tidak memiliki ruang gerak dalam mengembangkan kekuatan ekonomi dan militer. Presiden Trump menyatakan bahwa infrastruktur energi Iran berada di titik nadir, memaksa Iran untuk kembali ke meja perundingan dengan posisi lemah. Trump juga menilai bantuan China kepada Iran masih terbatas dan menolak mengirim delegasi diplomatik AS ke wilayah sekitar Iran kecuali jika Iran menginisiasi dialog dengan tuntutan utama terkait senjata nuklir.

Read more »

Rocky Gerung Blak-blakan soal Hadir di Pelantikan KSP Dudung hingga Jumhur Hidayat di IstanaIa menegaskan, kedatangannya bukan sebagai bagian dari pemerintahan, melainkan sebagai wakil masyarakat sipil.

Read more »

Iran Minta China Jadi Mediator Kesepakatan NuklirIran dilaporkan mendesak China untuk berperan lebih besar dalam mediasi kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat, bahkan menawarkan pengawasan cadangan uranium kepada Beijing di tengah kebuntuan negosiasi. Tekanan ekonomi menjadi alasan utama Iran mencari bantuan China.

Read more »

Menyusuri Jejak Papua dalam Peradaban Maritim NusantaraPAPUA kerap dipandang sebagai wilayah paling timur Indonesia yang secara geografis terasa jauh dari pusat-pusat sejarah Nusantara. Namun jika ditelusuri

Read more »