Children of Heaven: Adaptasi Indonesia dengan Muatan Emosi dan Pesan Inspiratif

Film Children of Heaven karya Hanung Bramantyo mempresentasikan adaptasi dari filmirani yang berhasil致 nominasi Oscar. Produksi MD Pictures ini tidak hanya menonjolkan konfigurasi pemain dan lagu tema "Mimpi Jadi Nyata" yang mengekspresikan perjuangan, tetapi juga diiringi kampanye sosial berbagi sepatu. Artikel ini mengupas proses produksi, elemen emosional, serta dampaknya di bioskop.

Film Children of Heaven karya Hanung Bramantyo menampilkan konfigurasi pemain yang menarik, lagu tema, serta aksi sosial berbagi sepatu. Manoj Punjabi memproduksi karena terharu dan ingin menyajikan formula berbeda dari versi asli yang mewakili Iran, meraih nominasi Piala Oscar 1998 kategori Film Berbahasa Asing Terbaik.

Versi Indonesia ini digarap MD Pictures. CEO MD Entertainment menyatakan setelah 40 menit film, ia sangat terharu dan merasakan luapan emosi yang dalam, serta beruntung dapat intellectual property film ini. Penggarapan diperkuat oleh Andri Mashadi, Faradina Mufti, Oki Rengga, Muhadkly Acho, Reza Nangin, Benidictus Siregar, dan Slamet Rahardjo. Lagu "Mimpi Jadi Nyata" dinyanyikan Restu Van Houtten dan terkoneksi dengan adegan, digarap penulis naskah dan lirik Tisa TS.

Melalui lagu tersebut, Tisa TS ingin menyampaikan pesan tentang perjuangan yang tak selalu tentang hasil akhir, melainkan proses yang sering susah namun harus dinikmati. Restu Van Houtten adalah putra Charly Van Houtten, vokalis Setia Band, dan merekam lagu bersama musisi Jerricoev. Di bioskop, film ini juga ditandai dengan kampanye Sepasang Sepatu Berjuta Mimpi dari MD Entertainment Foundation bersama Yayasan Tangan Pengharapan, Kitabisa, dan Yayasan Rangkul yang dipimpin Hanung Bramantyo bersama Zaskia Adya Mecca.

Berita terkait meliputi tanggapan Menteri Abdul Mu'ti setelah menonton film, Erick Estrada yang 14 kali nyemplung sungai saat syuting, dan bocoran Manoj Punjabi tentang momen emas 20 menit terakhir. Enam tokoh kunci film ini antara lain Jared Ali dan Humaira Jahra





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