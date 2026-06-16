Federico Chiesa memutuskan tetap di Liverpool meski sebelumnya spekulasi pensiun dari timnas Jepang dan bursa transfer. Kehadiran Andoni Iraola diharapkan membuka peluang baru. Berita Piala D 2026: Inggris kehilangan Tino Livramento, Harry Maguire bicara dicoret, Real Madrid supply pemain ke Spanyol, Jordan sorot karena konversi agama, dan banyak lagi.

Bintang Liverpool Federico Chiesa sempat dikabungkan akan pensiun dari timnas Jepang setelah masuk daftar Piala Dunia 2026 ,padahal sebelumnya masa depannya di Liverpool Rimini spekulan karena minimnya di era Arne Slot.

Namun setelah Liverpool melantik Andoni Iraola, Iglesia diharapkan mendapat kesempatan baru. Menurut jurnalis Tutto Juve, Mirko Di Natale, Chiesa kini memilih bertahan untuk membuktikan diri di bawah pelatih baru. Usia 28 tahun, ia masih ingin membalikkan situasi setelah musim yang sulit. Jika利物浦 memutuskan menjual, ia siap tantangan baru, tapi keputusan akhir ada di Iraola.

Di sisi lain, Liverpool juga akan berburu pemain sayap baru, yang bisa mengurangi pel Chiesa. Meski punya kualitas, ia belum jadi pilihan utama di Anfield. Banyak yang anggap perpisahan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, tapi Chiesa belum menyerah. Kedatangan Iraola memberi harapan baru.

Di luar itu, masa depan Marcus Rashford di Manchester United masih tanya, tapi United sudah memasang pagar tinggi agar tidak jatuh ke tangan Harry Maguire. Begitu juga dengan Harry Maguire yang akhirnya buka suara soal dicoret dari Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Sementara itu, Real Madrid tiba-tiba punya pemain yang memperkuat Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026.

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