Laporan terbaru mengindikasikan bahwa Chicago Fire telah mengalihkan perhatian mereka dari Robert Lewandowski karena performa gemilang Hugo Cuypers dan perubahan prioritas klub. Lewandowski, yang kontraknya akan berakhir di Barcelona, tidak lagi menjadi target utama bagi klub MLS tersebut.

Minat Chicago Fire terhadap Robert Lewandowski meredup seiring dengan performa gemilang Hugo Cuypers dan perubahan prioritas klub. Laporan dari The Athletic mengindikasikan bahwa klub Major League Soccer ( MLS ) tersebut tampaknya tidak akan mengejar tanda tangan striker veteran Polandia itu, bahkan ketika kontraknya di Barcelona akan segera berakhir pada musim panas ini.

Lewandowski, yang sebelumnya sering dikaitkan dengan kepindahan ke MLS, kini tidak lagi menjadi target utama bagi Chicago Fire. Keputusan ini sebagian besar dipengaruhi oleh penampilan impresif dari penyerang mereka saat ini, Hugo Cuypers, yang menunjukkan performa terbaiknya dan menjadi andalan di lini depan. Chicago Fire dilaporkan telah menunjukkan minat yang kuat terhadap Lewandowski selama jendela transfer musim dingin, terutama ketika situasinya di Barcelona menjadi tidak pasti dan perpanjangan kontrak tampak semakin sulit tercapai.

Klub tersebut bahkan telah melakukan serangkaian pembicaraan intensif dengan perwakilan Lewandowski, namun upaya mereka untuk mencapai kesepakatan gagal. Lewandowski sendiri mengakui ketidakpastian mengenai masa depannya, menyatakan bahwa ia belum sepenuhnya yakin ke mana ia ingin melanjutkan karirnya. Ia menekankan bahwa ia membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan semua opsi yang tersedia sebelum membuat keputusan akhir. Situasi ini semakin memperumit upaya Chicago Fire untuk mengamankan jasanya.

Selain itu, klub kini mengalihkan fokus mereka ke pemain-pemain Eropa potensial yang diperkirakan akan tersedia setelah Piala Dunia 2026, membuka peluang untuk memperkuat skuad dengan talenta-talenta baru. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Chicago Fire memiliki strategi transfer yang fleksibel dan siap untuk memanfaatkan peluang yang muncul di pasar pemain. Performa Lewandowski sendiri mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Setelah musim lalu mencetak 27 gol di La Liga, penyerang berusia 38 tahun itu hanya mampu mencetak 12 gol di musim ini. Penurunan performa ini semakin diperparah dengan kegagalan Polandia untuk lolos ke Piala Dunia, yang kemungkinan besar akan mengakhiri karir internasionalnya. Bagi Chicago Fire, situasi ini justru menguntungkan karena mereka dapat fokus pada pengembangan pemain yang ada dan mencari alternatif yang lebih menjanjikan.

Dengan Cuypers yang tampil gemilang, mencetak enam gol dalam lima pertandingan dan mengakhiri musim 2025 dengan 17 gol, Chicago Fire memiliki penyerang yang andal dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Di bawah asuhan Gregg Berhalter, mantan pelatih timnas AS, Chicago Fire menunjukkan peningkatan yang signifikan, saat ini menempati peringkat keempat di Wilayah Timur. Mereka finis di peringkat kedelapan pada tahun 2025, musim pertama Berhalter sebagai pelatih, menunjukkan bahwa klub berada di jalur yang benar untuk mencapai kesuksesan.

Dengan fokus pada pemain yang ada dan strategi transfer yang cerdas, Chicago Fire memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang diperhitungkan di MLS





