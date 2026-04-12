Chery Raih Penjualan Tertinggi Sepanjang Sejarah di Maret 2026: Memperkuat Posisi Sebagai Pemimpin Otomotif Tiongkok

Chery Group mencatatkan rekor penjualan global tertinggi pada Maret 2026, mencapai 240.678 unit, meningkat 12,1% dibandingkan tahun lalu. Keberhasilan ini didukung oleh pertumbuhan penjualan, ekspansi pasar, dan transformasi global perusahaan. Chery akan memperkenalkan model baru di Auto China dan Chery International Business Summit.

Grup otomotif asal Tiongkok, Chery , menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan mencapai rekor penjualan global tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret 2026. Perusahaan berhasil membukukan penjualan sebanyak 240.678 unit, menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 12,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pencapaian ini tidak hanya menegaskan dominasi Chery di pasar otomotif global tetapi juga menunjukkan ketahanan bisnis yang luar biasa di tengah dinamika industri yang terus berubah. Basis pengguna global Chery secara kumulatif telah mencapai angka yang mengesankan, yaitu 19,12 juta pengguna, dengan lebih dari 6,23 juta pengguna berada di pasar internasional. Keberhasilan ini semakin memperkuat posisi Chery sebagai pemimpin ekspor otomotif dari Tiongkok, sekaligus membuktikan kemampuan adaptasi perusahaan terhadap tantangan global. Pertumbuhan penjualan yang signifikan ini didukung oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan penjualan di berbagai pasar, ekspansi agresif ke pasar ekspor baru, serta penetrasi yang sukses ke negara-negara dengan regulasi yang ketat. Perusahaan secara konsisten melakukan transformasi global yang matang, tidak hanya berfokus pada peningkatan skala penjualan tetapi juga pada peningkatan kualitas pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. \Strategi Chery dalam mencapai kesuksesan ini melibatkan pendekatan terintegrasi yang komprehensif. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek penting seperti riset dan pengembangan inovatif, proses manufaktur yang efisien, penguatan merek yang kuat, serta pengembangan ekosistem mobilitas berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pada bulan Februari sebelumnya, Chery telah mencatat sejarah sebagai merek otomotif asal Tiongkok pertama yang berhasil menembus penjualan kumulatif 6 juta unit di pasar ekspor. Kesuksesan ini berlanjut pada bulan Maret dengan performa yang sangat kuat, dengan penjualan mencapai 228.451 unit kendaraan, mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 15 persen. Data menunjukkan bahwa Chery Group saat ini menyumbang satu dari setiap lima mobil asal Tiongkok yang diekspor ke luar negeri. Selain itu, perusahaan juga fokus pada pasar Eropa, dengan satu dari setiap lima kendaraan energi baru yang diekspor ditujukan ke pasar tersebut. Dalam upaya untuk terus memperluas jangkauan dan memperkuat posisinya di pasar global, Chery akan berpartisipasi dalam ajang Auto China dan Chery International Business Summit yang akan berlangsung pada tanggal 22 hingga 28 April. Di acara ini, perusahaan berencana untuk memperkenalkan dua model baru yang dirancang khusus untuk pasar internasional. Langkah ini merupakan bagian dari pembaruan portofolio produk Chery, yang juga akan menyoroti kekuatan teknologi energi baru yang dimiliki perusahaan serta mengkomunikasikan arah strategi global perusahaan di masa mendatang. \Empat kata kunci menjadi fondasi utama bagi momentum pertumbuhan Chery yang luar biasa: Strength (Kekuatan), Vision (Visi), Warmth (Kehangatan), dan Technology (Teknologi). Melalui penggunaan pendekatan ini, Chery menegaskan komitmennya untuk menyediakan produk otomotif berkualitas tinggi, sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang sebagai mitra mobilitas global yang andal. Komitmen terhadap inovasi, kualitas, dan keberlanjutan merupakan pilar utama dalam strategi pertumbuhan Chery. Perusahaan secara aktif berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk terus menghadirkan teknologi otomotif terkini dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Selain itu, Chery juga fokus pada praktik manufaktur yang efisien dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Partisipasi Chery dalam GIICOMVEC 2026, yang menampilkan pilihan kendaraan niaga listrik murah, juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap mobilitas berkelanjutan dan kontribusinya dalam mendukung transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan kombinasi strategi yang komprehensif, produk berkualitas tinggi, dan fokus pada keberlanjutan, Chery Group telah berhasil menciptakan posisi yang kuat di pasar otomotif global dan siap untuk terus tumbuh dan berkembang di masa depan





