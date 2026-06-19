Chelsie Monica Kalahkan Magnus Carlsen dalam Simultan Hong Kong

Pecatur WIM Indonesia Chelsie Monica Ignesias Sihite berhasil mengalahkan Magnus Carlsen dalam pertandingan simultan di Hong Kong. Kemenangan ini dianggap prestasi luar biasa dan mengharumkan nama Indonesia di dunia catur.

Pecatur putri Indonesia bergelar Woman International Master ( WIM ), Chelsie Monica Ignesias Sihite, berhasil mengalahkan pecatur nomor satu dunia Magnus Carlsen dalam pertandingan simultan yang digelar di Hong Kong .

Kemenangan ini menjadi pencapaian langka karena Chelsie menjadi satu-satunya peserta yang berhasil menang melawan Carlsen dalam laga simultan tersebut. Atas keberhasilan ini, Ketua Umum Toga Sihite Sedunia, Arnod Sihite, menyampaikan kebanggaan terhadap pencapaian Chelsie yang tidak hanya mengharumkan nama marga Sihite tetapi juga Indonesia di level dunia. Arnod berharap kemenangan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk menekuni olahraga dan berprestasi di tingkat global.

Chelsie Monica Ignesias Sihite dikenal sebagai pecatur putri terbaik Indonesia dengan gelar WIM dan rekam jejak konsisten diTurnamen internasional. Selain bertanding, ia juga aktif dalam kegiatan edukasi dan promosi olahraga catur





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