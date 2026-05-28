Chelsea Siap Melepaskan Enzo Fernandez jika Ada Klub yang Mampu Memenuhi Harga 120 Juta Poundsterling

Chelsea diprediksi akan melepaskan pemain asal Argentina Enzo Fernandez jika ada klub yang mampu memenuhi harga sekitar 120 juta poundsterling. Pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 ini dilaporkan berkeinginan meninggalkan Stamford Bridge dalam bursa transfer musim panas ini.

Berbagai media Inggris mengabarkan bahwa tujuan utama Enzo adalah bergabung dengan Chelsea, namun klub tersebut diprediksi akan melepaskannya jika ada klub yang mampu memenuhi harga sekitar 120 juta poundsterling. Kabar ini langsung memunculkan spekulasi besar, mengingat Real Madrid memang tengah mencari tambahan gelandang baru untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Keinginan Enzo bergabung ke Los Blancos menunjukkan ambisi besar dalam kariernya. Real Madrid, yang dikenal sebagai salah satu klub terbaik di dunia, tentunya akan menjadi langkah signifikan bagi perkembangan karirnya.

Jika transfer ini terwujud juga akan menjadi keuntungan bagi Chelsea, yang bisa mendapatkan dana segar untuk memperkuat tim mereka. Dengan harga yang dipatok, Chelsea berharap dapat menarik minat klub-klub besar lainnya yang juga mengincar Enzo Fernandez. Meskipun ada ketertarikan untuk mendatangkan gelandang baru, Real Madrid dilaporkan belum menetapkan target utama mereka dalam bursa transfer. Saat ini, banyak keputusan penting yang harus diambil oleh klub masih tertunda karena pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Juni mendatang.

Florentino Perez diprediksi akan kembali terpilih sebagai presiden dan disebut-sebut akan segera mengangkat Jose Mourinho sebagai pelatih baru Real Madrid. Jika Mourinho benar-benar kembali ke Santiago Bernabeu, ia diperkirakan akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan pemain yang akan direkrut oleh klub, termasuk kemungkinan transfer Enzo Fernandez. Sejak bergabung dari Benfica, Enzo telah bertransformasi menjadi salah satu pemain vital bagi Chelsea.

Keterampilannya dalam mengendalikan permainan, visi yang tajam dalam memberikan umpan, serta ketenangan yang dimilikinya di lini tengah menjadikannya sosok yang sangat penting bagi The Blues dalam beberapa musim terakhir. Oleh karena itu, Chelsea diyakini tidak akan dengan mudah melepaskan pemain ini kecuali jika mereka menerima tawaran yang sangat menggiurkan. Selain isu transfer yang beredar, Enzo Fernandez diperkirakan akan berperan penting bagi Timnas Argentina di Piala Dunia 2026.

Penampilan cemerlangnya bersama Timnas Argentina dalam beberapa tahun terakhir menjadikannya sebagai salah satu andalan di lini tengah Albiceleste. Perkembangan situasi transfer Enzo kemungkinan baru akan terungkap setelah Piala Dunia 2026 berakhir. Hal ini tergantung pada keputusan Real Madrid mengenai arah proyek mereka untuk musim yang akan datang





