Chelsea memecat pelatih Liam Rosenior setelah mengalami lima kekalahan beruntun di Liga Inggris, sebuah rekor buruk yang belum pernah terjadi sejak 1912. Callum McFarlane ditunjuk sebagai pelatih sementara hingga akhir musim. Legenda Chelsea, John Terry, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi klub dan mempertanyakan masa depan The Blues.

Chelsea tengah menghadapi masa-masa sulit setelah kekalahan memalukan 0-3 dari Brighton di pekan ke-34 Liga Inggris . Kekalahan ini menandai lima kekalahan beruntun bagi The Blues tanpa mampu mencetak satu gol pun, sebuah catatan buruk yang belum pernah terjadi sejak tahun 1912.

Situasi ini memaksa manajemen klub untuk mengambil keputusan drastis dengan memecat pelatih Liam Rosenior, meskipun kontraknya masih tersisa sekitar enam tahun lagi. Keputusan ini mencerminkan betapa seriusnya krisis yang sedang melanda Stamford Bridge. Setelah pemecatan Rosenior, Callum McFarlane ditunjuk sebagai pelatih sementara hingga akhir musim 2025-2026. Tugas berat menanti McFarlane, yaitu membawa Chelsea meraih gelar Piala FA dengan terlebih dahulu menghadapi Leeds United pada hari Minggu, 26 April 2026.

Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi Chelsea, bukan hanya untuk meraih trofi, tetapi juga untuk mengangkat moral tim dan para pendukungnya yang mulai kehilangan kepercayaan. Legenda Chelsea, John Terry, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi klub saat ini. Ia mempertanyakan kapan pemilik klub akan mengambil keputusan dan mendatangkan manajer baru yang kompeten. Terry meragukan apakah manajer top akan tertarik untuk bergabung dengan Chelsea dalam situasi yang serba sulit ini, di mana klub tidak bisa membeli pemain dan bahkan terpaksa menjual pemain-pemain terbaiknya.

Ia juga memahami rasa frustrasi yang dirasakan para penggemar Chelsea yang telah menyaksikan pergantian pelatih yang begitu sering dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir, Chelsea telah menunjuk tiga pelatih permanen yang berbeda, yaitu Frank Lampard, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca, dan Liam Rosenior. Terry sendiri telah menyaksikan belasan pelatih datang dan pergi selama era bermain, menjadi kapten, dan kemudian meninggalkan Stamford Bridge.

Pengalaman ini membuatnya sangat memahami dinamika internal klub dan tantangan yang dihadapi oleh setiap pelatih yang ditunjuk. Ia menekankan pentingnya bagi para pemain untuk bersatu dan fokus pada pertandingan melawan Leeds, melupakan semua keributan di luar lapangan. Terry meyakini bahwa pertandingan ini bisa menjadi titik balik bagi Chelsea, meskipun ia juga mengakui bahwa masa depan klub tidak sejelas yang diharapkan. Ia berharap para pemain dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kualitas mereka dan memberikan harapan baru bagi para pendukung.

Terry juga menyoroti pentingnya fokus pada pertandingan terdekat, yaitu melawan Leeds United di Piala FA. Ia percaya bahwa pertandingan ini adalah kesempatan bagi para pemain untuk melupakan semua masalah di luar lapangan dan menunjukkan komitmen mereka kepada klub. Ia menekankan bahwa para pemain harus bersatu dan bekerja keras untuk meraih kemenangan, yang dapat menjadi modal penting untuk membangun kembali kepercayaan diri tim dan para pendukung. Selain itu, Terry juga menyinggung tentang ketidakpastian masa depan klub, yang membuatnya khawatir.

Ia berharap para pemilik klub dapat segera mengambil keputusan yang tepat dan mendatangkan manajer baru yang dapat membawa Chelsea kembali ke jalur kemenangan. Ia juga berharap para pemain dapat tetap profesional dan fokus pada tugas mereka, meskipun dalam situasi yang sulit ini. Terry meyakini bahwa Chelsea memiliki potensi besar untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Liga Inggris dan Eropa, tetapi hal itu membutuhkan kerja keras, komitmen, dan keputusan yang tepat dari semua pihak yang terlibat.

Ia juga mengingatkan bahwa dukungan dari para pendukung sangat penting bagi tim, dan ia berharap para penggemar Chelsea tetap setia mendukung klub dalam masa-masa sulit ini. Situasi ini menjadi pengingat bagi semua pihak di Chelsea bahwa perubahan mendasar diperlukan untuk memastikan masa depan klub yang lebih baik





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chelsea Pecat Liam Rosenior Akibat Performa BurukChelsea resmi mengakhiri kontrak Liam Rosenior sebagai pelatih kepala setelah serangkaian hasil negatif dan performa yang tidak memuaskan. Calum McFarlane ditunjuk sebagai pelatih sementara hingga akhir musim.

Read more »

Chelsea Pecat Liam Rosenior dan Berita Sepak Bola LainnyaChelsea resmi memecat pelatih Liam Rosenior menyusul performa buruk tim. Berita ini juga mencakup perkembangan atlet karate, peringatan Hari Buruh, penangkapan pelaku perusakan, minat klub Eropa pada pemain Indonesia, dan inisiatif energi listrik dari sampah.

Read more »

106 Hari Melatih 5 Kekalahan Beruntun, Chelsea Pecat Liam RoseniorPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Chelsea Pecat Liam Rosenior dari Kursi PelatihKeputusan memecat Liam Rosenior diambil Chelsea menyusul kemerosotan hasil yang tajam, termasuk kekalahan memalukan 0-3 dari Brighton.

Read more »

Chelsea Pecat Liam Rosenior, Siapa yang Bakal Menjadi Penggantinya?Chelsea akhirnya memecat Liam Rosenior dari jabatan pelatih setelah hasil buruk yang diterima timnya.

Read more »

Chelsea Pecat Liam Rosenior, Gary Neville Soroti Masalah di Balik LayarLangkah Chelsea memecat Liam Rosenior menuai kritik dari legenda Manchester United, Gary Neville.

Read more »