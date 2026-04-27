Chelsea Lolos Final FA Cup, Jadwal Liga Terancam Berantakan!

Kemenangan Chelsea atas Leeds United mengantarkan mereka ke final FA Cup, namun berpotensi menimbulkan masalah penjadwalan yang rumit dengan pertandingan liga melawan Tottenham Hotspur. Selain itu, berita terbaru dari liga domestik dan internasional juga dirangkum dalam laporan ini.

Chelsea berhasil mengamankan tempat di final FA Cup setelah mengalahkan Leeds United dengan skor tipis 1-0 di Wembley. Gol semata wayang yang menentukan kemenangan dicetak oleh Enzo Fernandez , yang tampil sebagai pemain kunci dalam pertandingan tersebut.

Namun, kemenangan ini memunculkan masalah terkait penjadwalan. Final FA Cup dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Mei, yang bertepatan dengan akhir pekan di mana Tottenham seharusnya menjamu Chelsea dalam pertandingan liga. Akibatnya, pertandingan liga antara Tottenham dan Chelsea harus ditunda. Situasi menjadi semakin rumit karena Chelsea akan bermain pada tanggal 4 Mei, sehingga hampir tidak mungkin untuk menjadwalkan ulang pertandingan melawan Spurs di pekan tersebut.

Selain itu, Chelsea juga memiliki pertandingan tandang melawan Liverpool di Anfield pada tanggal 9 Mei. Di sisi lain, Tottenham juga memiliki jadwal padat, termasuk pertandingan melawan Leeds pada tanggal 11 Mei. Hal ini berarti slot tengah pekan juga tidak tersedia. Dengan mempertimbangkan semua kendala ini, opsi yang paling realistis adalah memainkan pertandingan Tottenham melawan Chelsea setelah final FA Cup, tetapi sebelum pekan terakhir liga pada tanggal 24 Mei.

Jika skenario ini terwujud, kedua tim akan menghadapi jadwal yang sangat padat dan berat. Tottenham harus bermain di tengah pekan dan kemudian menutup musim dengan pertandingan melawan Everton. Chelsea bahkan akan menghadapi tantangan yang lebih berat: final FA Cup melawan Manchester City, dilanjutkan dengan pertandingan tunda melawan Tottenham, dan kemudian menutup musim liga dengan pertandingan melawan Sunderland—semuanya dalam waktu satu minggu! Jadwal ini akan sangat menguji ketahanan fisik dan mental para pemain.

Selain itu, ada beberapa berita lain yang menarik perhatian. Persija Jakarta akan menghadapi Persis Solo dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 April 2026 pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan dapat disaksikan melalui streaming di Vidio. Manchester United dilaporkan akan melakukan perombakan besar-besaran untuk memperkuat tim mereka musim depan dan bersaing di Liga Champions.

Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, berhasil meraih penghargaan Man of the Match setelah tampil gemilang saat Fiorentina menghadapi Sassuolo. Persis Solo juga menyatakan kepercayaan diri mereka untuk menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026. Bojan Hodak mengungkapkan bahwa kondisi mental pemain Persib tetap kuat meskipun poin mereka disamai oleh Borneo FC. Maung Bandung fokus untuk bangkit menjelang pertandingan krusial di pekan ke-30.

Drama transfer Marcus Rashford semakin memanas, dengan Manchester United memberikan ultimatum kepada Barcelona untuk membayar Rp515 miliar atau membatalkan transfer tersebut. Oxford United telah resmi terdegradasi dari Championship, dan jurnalis BBC Jerome Sale menyoroti tur Piala Presiden sebagai salah satu faktor penyebab penurunan performa tim. Piala Dunia selalu menjadi panggung terbesar sepak bola, bahkan melampaui popularitas Tour de France dari sisi jumlah penonton global.

Setelah absen cukup lama, Saddil Ramdani akhirnya kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam persiapan Piala AFF. Persaingan memperebutkan gelar juara Super League musim 2025/26 kini memasuki fase krusial, dengan Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengemas 66 poin.

Mahfud MD menjadi pembicara utama di Dies Natalis STIESIA Surabaya, menyoroti berbagai isu termasuk rekonstruksi tata kelola nasional





