Chelsea Hancur di Markas Brighton, Liam Rosenior Beri Peringatan Keras kepada Pemain

Chelsea menelan kekalahan kelima beruntun setelah ditekuk Brighton 3-0. Liam Rosenior murka dan menyebut penampilan timnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.

Krisis yang melanda Chelsea di bawah asuhan Liam Rosenior mencapai titik nadir setelah tim berjuluk The Blues tersebut menelan kekalahan memalukan dengan skor 0-3 saat bertandang ke markas Brighton & Hove Albion di Stadion American Express Community, Selasa malam atau Rabu dini hari waktu Indonesia.

Kekalahan pada pekan ke-34 Liga Inggris musim 2025-2026 ini tercatat sebagai hasil minor kelima secara beruntun bagi Chelsea, sebuah tren negatif yang membuat posisi mereka di papan klasemen semakin tidak menentu. Gawang yang dikawal Robert Sanchez tampil sangat rapuh sejak menit awal, di mana Brighton mampu membuka keunggulan kilat melalui aksi Ferdi Kadioglu pada menit ke-3. Tekanan dari tuan rumah tidak berhenti di sana, dan Chelsea tampak kehilangan organisasi permainan hingga akhirnya kembali kebobolan oleh Jack Hinshelwood pada menit ke-56 serta gol penutup dari Danny Welbeck di masa tambahan waktu babak kedua. Seusai pertandingan, Liam Rosenior tidak mampu menyembunyikan kemarahan dan kekecewaannya yang mendalam terhadap performa anak asuhnya. Dalam wawancara pasca-laga dengan Sky Sports, sang pelatih secara terbuka menyebut penampilan timnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima dalam setiap aspek. Rosenior merasa bahwa dirinya selama ini telah cukup lama melindungi para pemain dari kritik publik, namun penampilan di Stadion American Express kali ini telah melampaui batas toleransinya. Ia menyoroti lemahnya duel-duel fisik dan buruknya cara bertahan tim yang berujung pada tiga gol Brighton. Menurut Rosenior, diperlukan perubahan drastis dalam tubuh tim agar tidak terus-menerus terpuruk, terutama menyangkut sikap serta semangat juang yang tampak menghilang dari sebagian besar pemain inti di lapangan. Lebih lanjut, Rosenior menekankan perlunya introspeksi diri secara menyeluruh, baik dari sisi manajemen kepelatihan maupun mentalitas para pemain. Ia mengaku kecewa karena meskipun sempat ada harapan setelah pertandingan melawan Manchester United, tim kembali menunjukkan inkonsistensi yang fatal. Sang manajer menegaskan bahwa ia tidak akan lagi menoleransi kurangnya tekad dan komitmen dari para pemainnya. Ia menyebut bahwa sikap malas dan kurangnya rasa memiliki terhadap klub adalah penghinaan bagi standar yang seharusnya dipegang oleh Chelsea. Di akhir pernyataannya, Rosenior berjanji untuk melakukan evaluasi radikal dan menuntut agar performa buruk seperti melawan Brighton tidak terulang kembali di sisa pertandingan musim ini. Baginya, hasil ini adalah sebuah cermin pahit yang harus segera direspons dengan tindakan nyata jika klub ingin menyelamatkan martabat mereka di sisa kompetisi Liga Inggris musim ini





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Brighton vs Chelsea 22 April 2026Prediksi Brighton vs Chelsea, Skor Brighton vs Chelsea, Jadwal Brighton vs Chelsea, Susunan pemain Brighton vs Chelsea, Head to head Brighton vs Chelsea, Siaran langsung Brighton vs Chelsea

Brighton Vs Chelsea: Rosenior Larang Keras Pemainnya Lirik Tim LainChelsea mengusung misi wajib menang menghadapi Brighton demi mengejar tempat di Liga Champions musim depan.

Prediksi Susunan Pemain Brighton vs Chelsea: Liam Rosenior Siap Mainkan Joao PedroLiam Rosenior akan mainkan Joao Pedro saat Chelsea lawan Brighton. Prediksi susunan pemain dan kabar terbaru untuk laga Liga Inggris pekan ke-34

Prediksi Skor Brighton vs Chelsea: Rekor Buruk The Blues Jadi Peluang Emas Tuan RumahPrediksi skor Brighton vs Chelsea di Liga Inggris 2025/2026. Rekor buruk The Blues jadi peluang tuan rumah yang lebih stabil untuk raih kemenangan penting.

Mandul di Lini Depan, Pemain Chelsea Disorot Usai Rentetan Hasil Buruk, Liam RoseniorBerita Mandul di Lini Depan, Pemain Chelsea Disorot Usai Rentetan Hasil Buruk, Liam Rosenior terbaru hari ini 2026-04-21 22:29:12 dari sumber yang terpercaya

Hasil Brighton Vs Chelsea 3-0: Mimpi Buruk Skuad Liam Rosenior BerlanjutBrighton berhasil mengamankan tiga poin di kandang sendiri usai menang telak 3-0 atas Chelsea pada pekan ke-34 Liga Inggris.

