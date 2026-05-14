Chelsea dikabarkan mendukung penuh penunjukan Xabi Alonso sebagai juru taktik

Pelatih Real Madrid asal Spanyol, Xabi Alonso, dikabarkan sangat didukung oleh internal skuad klub Liga Inggris (Premier League), Chelsea, untuk penunjukannya sebagai juru taktik mereka berikutnya.

Internal skuad klub Liga Inggris (Premier League), Chelsea, dikabarkan sangat mendukung penuh penunjukan Xabi Alonso sebagai juru taktik mereka berikutnya. Meskipun pembicaraan awal dengan pihak Xabi Alonso menunjukkan sinyal positif, manajemen klub asal London Barat itu dilaporkan tetap menjaga pemikiran terbuka sebelum mengambil keputusan final. Ketertarikan manajemen The Blues terhadap juru taktik berusia 44 tahun ini sebenarnya sudah berlangsung sejak ia menorehkan prestasi gemilang dengan menjuarai Bundesliga pada tahun 2024.

Guna memuluskan kepindahannya menuju Stamford Bridge, ia dikabarkan meminta garansi atas beberapa hal, termasuk hak penuh untuk menentukan kebijakan perekrutan pemain baru. Manajemen klub tampaknya siap berkompromi dan bersedia memberikan keleluasaan tersebut agar sang pelatih dapat mengendalikan tim secara maksimal, tanpa adanya paksaan intervensi dari jajaran direktur olahraga. Kehadiran sosok legendaris ini dinilai sangat krusial untuk mengangkat kembali moral para pemain yang sempat merosot setelah kepergian Enzo Maresca.

Latar belakang menterengnya sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya yang pernah memenangi Liga Champions serta Piala Dunia juga diklaim mampu meredam ego besar di dalam skuad. Reputasi kepemimpinannya juga dianggap menjadi nilai plus yang dapat mempermudah klub dalam membujuk bintang-bintang baru untuk bergabung pada jendela transfer mendatang. Para pemain Chelsea bereaksi setelah kebobolan gol ketiga pada laga Liga Inggris antara Chelsea dan Nottingham Forest di Stamford Bridge, London, pada 4 Mei 2026.

Di sisi lain, rumor ini juga memicu efek domino bagi klub rival, di mana kubu Istana Selhurst kian optimistis bisa mengamankan jasa Iraola pasca-mundurnya Glasner. Di tengah spekulasi panas mengenai kursi kepelatihan, fokus tim saat ini juga terbagi menjelang laga krusial kontra Manchester City di final Piala FA pada hari Sabtu. Kabar baik berembus setelah kapten tim, Reece James, dipastikan siap kembali mengisi susunan pemain utama setelah sempat absen sejak Maret akibat cedera hamstring.

Pelatih interim, Calum McFarlane, mengonfirmasi kesiapan sang bek kanan serta kembalinya beberapa pilar penting lainnya seperti Robert Sanchez dan Pedro Neto yang sudah pulih dari cedera.

