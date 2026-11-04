Chef Freddie Salim Bagikan Tips Simpan dan Olahan Daging Sapi di Jakarta

Chef Freddie Salim membagikan panduan lengkap menyimpan daging sapi beku di kulkas dan teknik mengolah berbagai potongan daging agar tekstur lembut dan rasa maksimal.

Freddie Salim berbagi strategi menjaga kualitas daging sapi di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026, selama acara Dining with Aussie Beef Mates Stars. Acara ini diselenggarakan oleh Aussie Beef dan Pemerintah Victoria, Australia, untuk merayakan kualitas premium daging dari wilayah Victoria. Hadirnya tiga koki ternama dari tim Aussie Beef Mates bertujuan menunjukkan cara inovatif mengolah berbagai potongan daging sapi menjadi hidangan istimewa. Freddie menekankan bahwa tekstur dan cita rasa tidak hanya bergantung pada bumbu, tetapi juga pada pemilihan potongan serta teknik penyimpanan yang tepat sejak awal.

Pentingnya Kontrol Suhu Saat Simpan Daging

Kondisi permukaan daging sebelum masuk ke lemari pendingin menjadi faktor pertama yang harus diperhatikan. Freddie Salim menjelaskan bahwa menjaga suhu stabil di dalam kulkas adalah kunci utama untuk mempertahankan kesegaran bahan pangan. Suhu yang tidak berubah-ubah memastikan daging tidak mengalami proses thawing atau pembekuan ulang yang dapat merusak struktur selnya. Daging yang disimpan dalam kondisi beku memerlukan pencairan bertahap sebelum dimasak, sehingga kualitasnya tetap terjaga hingga saat pengolahan.

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Proses Thawing Daging yang Aman

Metode pencairan daging beku dengan menyiram atau merendamnya menggunakan air secara langsung tidak disarankan oleh Freddie Salim. Risiko kontaminasi bakteri dari air keran rumah tangga yang kebersihannya belum tentu terjamin dapat memengaruhi keamanan pangan. Selain itu, metode ini juga berisiko menurunkan kualitas rasa dan tekstur daging secara signifikan. Konsumen disarankan untuk merencanakan waktu memasak dengan lebih teratur agar proses pencairan dapat dilakukan secara perlahan dan sistematis di dalam lemari pendingin.

Karakteristik Potongan Daging dan Teknik Masak

Pemahaman terhadap karakteristik setiap potongan daging sapi sangat menentukan keberhasilan teknik memasak yang digunakan. Bagian daging yang berasal dari otot dengan aktivitas rendah umumnya lebih cocok diolah menjadi sup atau hidangan berkuah. Sebaliknya, potongan dari bagian kaki dan buntut memiliki jaringan ikat lebih banyak sehingga memerlukan metode khusus agar teksturnya menjadi empuk. Jika tidak dimasak dengan teknik yang tepat, daging bagian ini akan cenderung keras dan sulit dikunyah.

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Pemanfaatan Sumsum Tulang dalam Masakan

Sumsum tulang sapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pelengkap berbagai sajian, mulai dari kaldu hingga hidangan utama. Freddie Salim menyebut bahwa sumsum tulang memiliki rasa yang sangat kaya meskipun tidak mengandung daging. Bahan ini dapat dipadukan dengan sayuran seperti wortel dan bit, atau bahkan dijadikan bubur yang gurih. Variasi penggunaan bagian-bagian tubuh sapi ini memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen untuk mengeksplorasi resep unik di rumah.

Keamanan Pangan dan Rantai Pasok

Keamanan pangan juga perlu mendapat perhatian serius saat membeli daging sapi di pasaran. Freddie menilai kualitas bahan tidak hanya bergantung pada kondisi saat dijual, tetapi juga pada proses penanganan sejak pemotongan hingga distribusi. Sistem penyimpanan dan pengiriman yang tidak memadai berpotensi memengaruhi mutu daging sebelum sampai ke tangan konsumen. Karena itu, profesionalisme penanganan di sepanjang rantai pasok menjadi aspek krusial dalam menjaga standar kualitas daging sapi premium.