Chef Expo 2026: Memperkuat Identitas Gastronomi Nusantara di NICE PIK 2

Indonesian Chef Association menggelar Chef Expo 2026 untuk melestarikan warisan kuliner Nusantara melalui berbagai kompetisi bergengsi dan demo masak bersama chef ternama.

Indonesian Chef Association kembali menyelenggarakan ajang bergengsi Chef Expo 2026 yang bertempat di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE PIK 2 . Acara yang telah memasuki penyelenggaraan ketujuh ini merupakan bukti komitmen berkelanjutan dalam memajukan dunia kuliner tanah air.

Sejak pertama kali rutin digelar pada tahun 2018, meski sempat terhenti akibat pandemi global pada periode 2020 hingga 2021, event ini terus berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat luas. Pada tahun ini, panitia menargetkan jumlah pengunjung mencapai sekitar 35 ribu orang selama empat hari pelaksanaan, yang menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat terhadap seni memasak dan eksplorasi rasa yang ditawarkan dalam pameran ini. Kehadiran sejumlah tokoh kuliner papan atas menjadi magnet utama bagi para pengunjung yang hadir.

Nama-nama besar seperti Sisca Soewitomo, Yongki Gunawan, hingga Rieta Amilia hadir untuk memberikan inspirasi serta berbagi ilmu kepada para pecinta kuliner. Sisca Soewitomo secara konsisten terus menggaungkan pentingnya menjaga warisan rasa Nusantara di tengah derasnya arus perubahan zaman dan modernisasi gaya hidup. Selain itu, Chef Juna dijadwalkan tampil dalam sesi demo cooking yang sangat dinantikan pada hari Sabtu, 9 Mei 2026. Tidak hanya memberikan demonstrasi teknik memasak tingkat tinggi, Chef Juna juga berperan sebagai juri dalam kompetisi Black Box Challenge.

Dalam kompetisi yang menegangkan ini, para peserta ditantang untuk mengolah bahan-bahan misterius menjadi hidangan yang kreatif dan lezat dalam batas waktu yang sangat ketat, sehingga menguji ketangkasan serta kreativitas mereka di dapur profesional. Keberagaman kompetisi menjadi salah satu pilar utama dari Chef Expo 2026 untuk menjaring bakat-bakat baru. Berbagai kategori lomba disediakan untuk mengakomodasi kemampuan, baik dari kalangan profesional maupun junior chef.

Kategori yang diperlombakan meliputi Indonesian Main Course yang terbagi menjadi sektor Red Meat dan Seafood, Modern Plated Dessert, Cake Decoration, hingga seni Fruit Carving yang memukau mata. Hal yang paling menarik pada penyelenggaraan kali ini adalah diperkenalkannya kategori baru yaitu Rijsttafel. Kategori ini dinilai oleh juri yang sangat kompeten, termasuk Chef Henry Alexie Bloem yang memiliki rekam jejak panjang di restoran berstandar Michelin Star di Belanda.

Kehadiran kategori ini bertujuan untuk mengangkat kembali tradisi penyajian hidangan ala kolonial yang kaya akan rempah-rempah asli Indonesia agar tetap dikenal oleh generasi muda. Secara resmi, Chef Expo 2026 dibuka oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, pada tanggal 6 Mei 2026. Dalam pidato pembukaannya, Widiyanti menekankan bahwa peran chef tidak sekadar memasak, tetapi juga menjadi penjaga identitas budaya bangsa.

Beliau menyatakan bahwa para chef yang tergabung dalam Indonesian Chef Association memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan akar budaya Nusantara tetap terjaga dengan baik. Pelestarian warisan tradisi kuliner yang turun-temurun harus terwujud dalam setiap karya masakan yang dihasilkan oleh para praktisi kuliner. Hal ini selaras dengan visi pemerintah untuk mendorong sektor gastronomi sebagai salah satu pilar utama pariwisata.

Program seperti pengembangan Wonderful Indonesia Gastronomy di berbagai kota besar serta rencana implementasi sertifikasi halal dan penghargaan kuliner bertaraf internasional menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempromosikan kekayaan rasa Indonesia ke mata dunia. Dari sisi ekonomi, sektor gastronomi terbukti memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan nasional. Menteri Widiyanti mengungkapkan bahwa pada kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,44 persen, di mana industri akomodasi serta makan dan minum menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, yakni di atas 9,76 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa industri kuliner bukan hanya soal rasa, tetapi juga merupakan mesin penggerak ekonomi yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui Chef Expo 2026, diharapkan terjadi sinergi yang kuat antara inovasi modern dan tradisi klasik, sehingga kuliner Nusantara dapat terus beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya.

Dukungan terhadap para chef muda melalui kategori junior chef juga menjadi investasi jangka panjang agar estafet pelestarian budaya kuliner tidak terputus dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin dinamis dan kompetitif





