Checklist Siap Road Trip Mobil Listrik di Libur Akhir Tahun

Tips lengkap persiapan perjalanan jarak jauh dengan mobil listrik saat libur akhir tahun. Pastikan baterai, ban, dan asuransi Garda Oto siap untuk kenyamanan berkendara.

Libur akhir tahun menjadi momen penting bagi keluarga untuk melakukan perjalanan jauh bersama kendaraan listrik. Keamanan dan kenyamanan saat berkendara memerlukan persiapan matang mulai dari pengecekan teknis hingga perencanaan rute pengisian daya. Petunjuk berikut menguraikan langkah-langkah krusial yang harus dilakukan sebelum memulai perjalanan.

Pemilik kendaraan harus memastikan daya baterai utama sudah cukup penuh untuk menjangkau tujuan pertama. Penting untuk memetakan lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di sepanjang rute perjalanan. Pembuat peta perjalanan juga harus menyiapkan rute alternatif jika terjadi antrian panjang di stasiun pengisian utama. Jarak tempuh kendaraan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penggunaan pendingin udara, kecepatan maksimum, kondisi jalan raya, bobot muatan, dan gaya mengemudi pengemudi. Semua faktor ini harus dipertimbangkan dalam perhitungan konsumsi energi harian.

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Persiapan Teknis Baterai dan Ban Kendaraan

Rekomendasi dari pabrikan kendaraan sangat penting untuk diikuti terkait cara pengisian dan perawatan baterai. Tekanan udara ban harus disesuaikan dengan standar yang direkomendasikan oleh pabrikan, bukan angka Max Pressure yang tertera di dinding ban. Informasi tekanan yang tepat dapat ditemukan pada stiker di pilar pintu pengemudi atau pada buku manual kendaraan. Pemilik kendaraan perlu memeriksa kondisi tapak ban secara visual untuk mencari retakan, benjolan, atau benda asing yang menempel.

Keselamatan berkendara juga bergantung pada sistem pengereman yang berfungsi dengan baik. Mobil listrik mengandalkan pengereman regeneratif untuk memperlambat kendaraan dan mengisi ulang baterai. Namun, rem konvensional tetap memerlukan pengecekan rutin terhadap suara tidak normal atau getaran pada pedal. Kondisi suspensi dan kaki-kaki kendaraan harus diperiksa sesuai jadwal perawatan resmi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut selama perjalanan jarak jauh.

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Pemeriksaan Sistem Kelistrikan dan Perangkat Lunak

Selain baterai utama, aki 12 volt memiliki peran vital dalam mendukung sistem kelistrikan tambahan pada mobil listrik. Jika aki ini mengalami masalah, beberapa fungsi kendaraan dapat terganggu atau bahkan kendaraan sulit diaktifkan. Kondisi aki harus diperiksa sesuai panduan pabrikan sebelum memulai perjalanan panjang. Apabila terdapat peringatan pada instrumen kendaraan atau gejala gangguan kelistrikan lainnya, segera bawa kendaraan ke bengkel resmi untuk pengecekan mendalam.

Pembaruan perangkat lunak atau sistem operasi kendaraan juga perlu ditindaklanjuti sebelum berangkat. Pastikan navigasi dan informasi lokasi pengisian daya dapat diakses dengan baik di dalam mobil. Jika kendaraan dilengkapi dengan kabel pengisian daya portabel, pastikan kabel tersebut dalam kondisi baik dan sesuai spesifikasi. Sumber listrik yang digunakan harus memenuhi persyaratan keselamatan standar untuk menghindari risiko korsleting atau kerusakan komponen.

Dukungan Asuransi dan Layanan Darurat Garda Oto

Persiapan teknis tidak selalu menjamin perjalanan bebas dari kendala tak terduga. Ban bisa mengalami bocor atau gangguan teknis yang memerlukan penanganan profesional. Pada mobil listrik, evakuasi memerlukan prosedur khusus yang mengikuti rekomendasi pabrikan. Pemilik kendaraan disarankan untuk memahami perlindungan asuransi dan layanan bantuan yang tersedia. Asuransi Astra menawarkan produk Garda Oto yang dapat dibeli secara digital melalui proses yang efisien dan transparan bagi pengguna.

Proses pembelian polis Garda Oto terdiri dari empat tahap yang mudah diikuti. Pertama, pemilik mengisi data pembelian secara online. Kedua, dilakukan pemeriksaan kendaraan melalui Virtual Survey. Ketiga, status pesanan dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Keempat, pendaftaran akun myGarda diterbitkan secara otomatis setelah polis aktif. Pemilik harus memahami manfaat, pengecualian, dan ketentuan polis untuk mengetahui cakupan perlindungan yang didapat secara jelas.

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Metode Evakuasi dan Akses Darurat 24 Jam

Metode pengangkutan kendaraan harus disesuaikan dengan jenis kerusakan dan rekomendasi penanganan resmi. Garda Siaga menyediakan layanan darurat sepanjang waktu bagi pelanggannya. Layanan ini mencakup dukungan berbagai armada seperti mobil gendong, mobil derek, motor, dan truk. Truk khusus memiliki bak yang dapat diturunkan mendekati permukaan jalan untuk memudahkan pengangkatan kendaraan tanpa menarik roda.

Pengangkutan dengan metode platform meminimalkan risiko kerusakan tambahan pada komponen mobil listrik. Garda Siaga tersedia di 31 titik lokasi di seluruh Indonesia untuk memberikan respons cepat. Pelanggan Garda Oto yang membutuhkan bantuan darurat di jalan dapat menekan tombol darurat di aplikasi myGarda. Layanan ini juga dapat diakses melalui nomor Garda Akses 1 500 112 atau chat WhatsApp di nomor 08950 1 500 112.

Siapkan kendaraan dengan teliti dan rancang rute pengisian daya dengan matang sebelum liburan berakhir. Pastikan informasi bantuan darurat mudah diakses kapan saja selama perjalanan. Temukan perlindungan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan Anda melalui promo spesial dari Garda Oto. Nikmati perjalanan lancar dan aman bersama keluarga di akhir tahun dengan persiapan yang komprehensif.