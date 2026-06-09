Chatib Basri membantah ditawari posisi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa pembahasan yang dilakukan bersama Presiden berkaitan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi.

Chatib Basri membantah ditawari posisi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto . Ia menjelaskan bahwa pembahasan yang dilakukan bersama Presiden berkaitan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi.

Chatib juga membantah berada dalam forum yang sama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat bertemu Presiden. Ia menegaskan bahwa dirinya bertemu Presiden Prabowo bersama dengan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN), termasuk Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya, Presiden Prabowo memanggil sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore, termasuk Chatib Basri dan Budi Gunadi Sadikin di tengah maraknya isu perombakan Kabinet Merah Putih, khususnya mengenai posisi menteri keuangan yang saat ini diisi Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tetap melanjutkan jabatannya sebagai bendahara negara sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan asal muasal rumor yang menyebutkan pengunduran dirinya dari kursi Menteri Keuangan. Ia berasumsi isu tersebut disebarkan untuk memengaruhi sentimen pasar. Namun, ia menegaskan masih menjalankan tugas dan tanggung jawab otoritas fiskal seperti biasa.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan di tengah isu yang beredar mengenai kemungkinan pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa. Prasetyo mengatakan pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan nasional





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Chatib Basri Menteri Keuangan Presiden Prabowo Subianto Purbaya Yudhi Sadewa Dewan Ekonomi Nasional

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