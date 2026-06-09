Chatib Basri Hadiri Pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Terkait Isu Perombakan Tim Ekonomi

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menghadiri pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026, di tengah santernya isu perombakan tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Chatib enggan mengungkap isi pembahasan yang akan dibicarakan, namun meminta media menanyakan langsung kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menghadiri pertemuan di Istana Merdeka , Jakarta , Selasa, 9 Juni 2026, di tengah santernya isu perombakan tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .

Chatib enggan mengungkap isi pembahasan yang akan dibicarakan, namun meminta media menanyakan langsung kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Chatib juga membantah kepulangannya yang lebih cepat dari Amerika Serikat berkaitan dengan isu perombakan kabinet yang tengah beredar. Sebelumnya, beredar luas informasi bahwa Chatib berpeluang mengisi posisi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Purbaya dinominasikan menjadi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjiyo





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