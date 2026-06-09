Chatib Basri Bantah Akan Diangkat Menjadi Menteri Keuangan di Pemerintahan Prabowo

Ekonom Chatib Basri menyangkal kabar yang menyebutnya akan menjadi menteri keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan hanya membahas ekonomi dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo melalui Dewan Ekonomi Nasional.

Ekonom Chatib Basri membantah kabar yang menyebutnya akan diangkat menjadi menteri keuangan atau menkeu di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto . Dede -panggilan akrab Chatib- menegaskan hal itu untuk menepis spekulasi tentang dirinya akan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menkeu saat ini.

Enggak ada tawaran jadi Menkeu. Masa? Ini kami bahas soal ekonomi, katanya seusai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, pada Selasa (9/6). Menkeu RI era 2013-2014 itu juga meluruskan kabar yang menyebut dirinya berada dalam satu forum bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS).

Belakanga kedua nama itu dikaitkan dengan isu pergantian posisi menkeu. Chatib menegaskan bahwa pertemuan yang diikutinya hanya berlangsung bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Oh enggak ada pembahasan bersama BGS. Sama DEN saja, kata dia.

Sementara itu, Luhut menuturkan pertemuan itu untuk melaporkan hasil kerja DEN kepada Presiden Prabowo. Kami melaporkan apa saja pekerjaan Dewan Ekonomi, setiap bulan atau setiap lima minggu, tuturnya





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Chatib Basri Menteri Keuangan Prabowo Subianto Purbaya Yudhi Sadewa Dewan Ekonomi Nasional

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