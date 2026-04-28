Charlize Theron Panjat Billboard Times Square untuk Promosi Film 'Lift' Netflix

Netflix melakukan promosi unik dengan menampilkan Charlize Theron memanjat billboard raksasa di Times Square, New York, untuk film 'Lift'. Theron menjalani pelatihan intensif untuk perannya sebagai pemanjat tebing profesional. Berita lain termasuk bocoran 'Enola Holmes 3', insiden kereta di Bekasi, dan konser 5 Seconds of Summer.

Netflix membuat gebrakan pemasaran yang menarik perhatian dengan menampilkan bintang film Charlize Theron memanjat billboard raksasa di kawasan Times Square , New York. Aksi ini merupakan bagian dari promosi film terbaru mereka yang berjudul ' Lift ', sebuah film aksi-thriller yang menjanjikan ketegangan dan visual yang memukau.

Theron, yang berperan sebagai Sasha, seorang pemanjat tebing profesional, terlihat sangat mahir dan percaya diri saat menaklukkan permukaan billboard yang dirancang menyerupai tebing batu curam. Pemandangan ini tentu saja menjadi tontonan yang luar biasa bagi para pejalan kaki dan menarik perhatian media. Lebih dari sekadar aksi pemasaran, penampilan Theron ini juga mencerminkan dedikasinya terhadap perannya. Untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan fisik dalam film 'Lift', Theron menjalani pelatihan intensif bersama pendaki profesional Beth Rodden.

Ia bahkan memanfaatkan kenangan masa kecilnya saat gemar memanjat pohon di Afrika sebagai modal awal. Namun, bimbingan dari Rodden membantunya memahami bahwa panjat tebing bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan juga tentang teknik, strategi, dan mental yang kuat. Theron mengakui bahwa ia belajar menemukan cara memanjat yang paling sesuai dengan dirinya sendiri, sebuah filosofi yang juga tercermin dalam karakter Sasha yang ia perankan.

Film 'Lift' sendiri menceritakan tentang Sasha yang terjebak di pedalaman Australia sambil diburu oleh seorang pembunuh berantai yang diperankan oleh Taron Egerton. Alur cerita yang menegangkan dan aksi yang mendebarkan menjanjikan pengalaman menonton yang tak terlupakan bagi para penonton. Selain promosi film 'Lift', Netflix juga terus memberikan kejutan kepada para penggemarnya dengan berbagai konten menarik lainnya. Baru-baru ini, Netflix merilis foto perdana dari 'Enola Holmes 3', yang memicu spekulasi tentang kelanjutan kisah cinta Enola Holmes.

Foto tersebut menampilkan adegan yang mengisyaratkan kemungkinan pernikahan, membuat para penggemar semakin penasaran dengan perkembangan hubungan Enola dan Tewkesbury. Selain itu, berbagai berita menarik lainnya juga menghiasi dunia hiburan dan peristiwa terkini. King Nassar menawarkan solusi tak biasa untuk mengatasi masalah sehari-hari melalui pendekatan healing. Tentara Israel dituduh melakukan penjarahan terhadap rumah warga sipil Lebanon, yang memicu reaksi keras dari komandan terkait.

Taksi Green SM memberikan pernyataan lengkap terkait tabrakan kereta di Bekasi, sebuah insiden yang melibatkan seorang karyawan Alice Norin yang terlempar keluar dari kereta. Setelah 10 tahun, 5 Seconds of Summer kembali menghibur para penggemarnya di Jakarta dengan konser yang telah lama dinantikan. Semua berita ini menunjukkan dinamika kehidupan yang terus berubah dan pentingnya informasi yang akurat dan terpercaya.

