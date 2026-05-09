Championship Final: PSS Sleman vs Garudayaksa FC - PSS Lockhart Garudayaksa setelah laga berakhir

Pesepak bola PSS Sleman Riko Simanjuntak (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Garudayaksa FC Muhammad Bagus Nirwanto (kiri) pada laga final Championship Liga 2 2025-2026 PSS Sleman vs Garudayaksa FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I Yogyakarta, Sabtu (9/5/2026). ANTARA FOTO/ Andreas Fitri Atmoko/tom.Garudayaksa berhasil keluar sebagai juara Championship 2025-2026 usai mengalahkan PSS Sleman lewat adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit.

Pesepak bola PSS Sleman Riko Simanjuntak (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Garudayaksa FC Muhammad Bagus Nirwanto (kiri) pada laga final Championship Liga 2 2025-2026 PSS Sleman vs Garudayaksa FC di Stadion Maguwoharjo , Sleman, D.I Yogyakarta, Sabtu (9/5/2026).

ANTARA FOTO/ Andreas Fitri Atmoko/tom. Garudayaksa berhasil keluar sebagai juara Championship 2025-2026 usai mengalahkan PSS Sleman lewat adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Garudayaksa berhasil meraih keunggulan 2-0 lebih dulu di babak pertama berkat gol Alfin Kelilauw dan Everton Nascimento. PSS Sleman kemudian bangkit di babak kedua lewat brace Gustavo Tocantins untuk membawa laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu 2x15 menit.

Tampil di kandang, PSS Sleman langsung menekan pertahanan Garudayaksa. Mereka bahkan sudah membahayakan gawang lawan saat duel belum genap berjalan satu menit. Garudayaksa perlahan mampu memberikan balasan. Menit ke-23, gol pertama tercipta.

Berawal dari umpan jauh di wilayah pertahanan Garudayaksa, Alfin Kelilauw berhasil menanduk bola lebih cepat dari kiper PSS, Ega Rizky, tepat di depan kotak penalti. Dengan mudah, dia menempatkan bola di dalam gawang yang kosong setelah ditinggal oleh kiper. Garudayaksa memimpin 1-0. Tertinggal satu gol membuat PSS lebih keluar menekan.

Situasi ini dimanfaatkan oleh Garudayaksa untuk memaksimalkan celah kosong di wilayah pertahanan PSS





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Championship Championship Final Psssleman Garudayaksa FC Muhammad Bagus Nirwanto Adu Penalti Stadion Maguwoharjo Garudayaksa Alfin Kelilauw Everton Nascimento Psssleman Riko Simanjuntak Garudayaksa FC Muhammad Bagus Nirwanto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Siaran Langsung PSS Sleman Vs Garudayaksa FC di Championship Liga 2Simak siaran langsung PSS Sleman vs Garudayaksa FC dalam lanjutan Championship Liga 2 2025-2026, Sabtu (9/5/2026).

Read more »

Link Live Streaming PSS Sleman Vs Garudayaksa FC - Penentuan Juara Championship 2025-2026 Digelar Malam IniPSS Sleman harus melawan Garudayaksana FC pada laga final Championship 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Sabtu (9/5/2026) malam.

Read more »

Prediksi PSS Sleman vs Garudayaksa FC: Ansyari Lubis Antusias, Widodo Cahyono Putro Ingin Juara ChampionshipTiket promosi ke Super League memang sudah dalam genggaman PSS Sleman. Namun, hal tersebut tidak menurunkan keinginan para punggawa Super Elang Jawa untuk meraih prestasi lebih. Target lain dibidik!

Read more »

Prediksi Skor dan Susunan Pemain PSS Sleman vs Garudayaksa di Final Championship 2025/2026PSS Sleman akan menghadapi Garudayaksa FC dalam memperebutkan gelar juara Championship 2025/2026, siapa paling berpeluang, dan berikut link live streaming.

Read more »