Championship 2026/2027: Tidak Ada Perubahan Signifikan

Pada Kamis (18/6/2026), pemilik tim bertemu di Kantor I.League, Jakarta untuk menghadiri Owner's Meeting. Pertemuan ini membawa titik terang penyelenggaraan Championship 2026/2027.

BOLASPORT. COM - Pada Kamis (18/6/2026), pemilik tim bertemu di Kantor I.League , Jakarta untuk menghadiri Owner's Meeting . Pertemuan ini membawa titik terang penyelenggaraan Championship 2026/2027 .

Meskipun demikian, tidak ada perubahan signifikan dalam kompetisi musim depan. Sistem kompetisi tetap dimulai dari fase reguler yang dibagi dalam dua grup, masing-masing berisi 10 tim. Setiap tim akan tampil dengan sistem triple round robin, dilanjutkan dengan babak play-off promosi, play-off degradasi, dan partai final. Kompetisi akan digelar pada September 2026-Mei 2027 dengan total 273 pertandingan.

I.League juga tidak melakukan perubahan signifikan dalam regulasi pemain yang didaftarkan dalam kompetisi. Kuota tiga pemain asing tetap dipertahankan untuk musim depan dan bisa dimainkan secara bersamaan. Regulasi pemain U-21 dan kebijakan pelatih lokal juga tetap dipertahankan. Namun, kompetisi Elite Pro Academy akan diperluas menjadi U-20 dan U-18 di kasta kedua mulai musim depan.

Perlu diingat bahwa perluasan kompetisi Elite Pro Academy ini merupakan salah satu perubahan yang signifikan dalam kompetisi musim depan





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Championship 2026/2027 I.League Owner's Meeting Pemain Asing U-21 Pelatih Lokal

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