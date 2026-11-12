CHAGEe Indonesia Merayakan Ulang Tahun ke-9 dengan Peluncuran BO·YA Mango Jasmine dan Program Tear & Win

CHAGEe Indonesia merayakan tahun ke-9 dengan peluncuran seri BO·YA Mango Jasmine Green serta program promosi Tear & Win yang berlangsung 15-17 November 2026 di seluruh gerai.

Brand teh susu asal Tiongkok, CHAGEe, secara resmi merayakan ulang tahun ke-9 dengan meluncurkan seri minuman terbaru, BO·YA Mango Jasmine Green Series. Perayaan besar ini ditandai dengan pengenalan Teadore, maskot baru yang mengenakan busana tradisional Indonesia, serta peluncuran program promosi nasional yang diberi nama Tear & Win. Langkah strategis ini diambil untuk mengapresiasi jutaan pelanggan setia di Indonesia sejak CHAGEe membuka gerai pertamanya di Jakarta.

Peluncuran seri BO·YA Mango Jasmine Green Series menjadi sorotan utama dalam perayaan ini. Minuman ini memadukan empat jenis teh melati yang berasal dari Yunnan, di mana masing-masing teh memiliki karakter rasa dan aroma yang berbeda. Perpaduan ini menghadirkan lapisan rasa yang kompleks dengan intensitas floral yang beragam, dipadukan dengan buah mangga Small Tainong segar dari Hainan. Mangga ini dipilih karena memiliki aroma kaya dengan nuansa madu floral serta rasa manis yang lembut.

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Adinda Yozari, General Manager CHAGEe Indonesia, menjelaskan bahwa pertumbuhan brand telah mencapai lebih dari 50 gerai di Indonesia dalam satu setengah tahun terakhir. Ia menyebut bahwa perkembangan ini tidak lepas dari dukungan pelanggan yang menjadikan CHAGEe bagian dari keseharian dan momen bersama orang terdekat. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangannya pada Rabu, 11 November 2026, sebagai momentum untuk memperkuat kehadiran brand di pasar minuman teh susu nasional.

Rangkaian Detail Produk dan Proses Produksi

Proses pengolahan bahan baku dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga karakter asli setiap komponen. Daun teh yang telah melalui proses infusi dikeringkan pada suhu rendah untuk mempertahankan aromanya secara maksimal. Metode ini kemudian memperkuat karakter buah dalam racikan tersebut, menghasilkan minuman yang segar dan berkarakter. Konsumen dapat memilih dua varian utama dari seri ini, yaitu BO·YA Mango Jasmine Green Milk Tea dan BO·YA Mango Jasmine Green Brewed Tea.

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Varian BO·YA Mango Jasmine Green Milk Tea memadukan teh melati, mangga, dan susu segar. Minuman ini menawarkan karakter rasa yang lembut dengan sentuhan manis di bagian akhir dan tersedia dalam penyajian panas maupun dingin. Harganya dibanderol sebesar Rp 45.000 untuk ukuran regular dan Rp 52.000 untuk ukuran large. Bagi pencinta teh tanpa susu, varian Brewed Tea menghadirkan pilihan dengan karakter lebih ringan dan profil rasa yang bersih dengan nuansa floral dan madu.

Untuk varian Brewed Tea, harga yang ditawarkan adalah Rp 35.000 untuk ukuran regular dan Rp 40.000 untuk ukuran large. Harga-harga ini menempatkan CHAGEe di kategori premium dalam pasar minuman teh susu di Indonesia. Kehadiran dua varian ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen yang memiliki preferensi rasa dan kandungan susu yang berbeda-beda.

Identitas Teadore dan Budaya Lokal Indonesia

Program perayaan juga menghadirkan Teadore, maskot berbentuk gajah hijau yang mengambil inspirasi dari Ancient Tea Horse Road. Jalur perdagangan bersejarah ini membentang melintasi pegunungan, perbatasan, dan berbagai komunitas di Asia. Gajah pernah berperan membantu membawa muatan teh melewati medan yang sulit dalam sejarah perdagangan rempah dan teh kuno tersebut.

Karakter Teadore tampil dengan telinga menyerupai daun dan detail huruf C sebagai representasi identitas brand. Khusus untuk pasar Indonesia, maskot ini dikenakan busana tradisional yang terinspirasi dari ibu kota negara. Jas demang, kain ujung serong, dan songkok melengkapi penampilannya sebagai simbol penghormatan terhadap budaya lokal. Pelanggan dapat mengenal karakter ini sejak 6 November 2026 melalui koleksi merchandise eksklusif dengan harga mulai Rp 159.000.

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Jadwal dan Hadiah Program Tear & Win Nasional

Program Tear & Win berlangsung secara nasional dari 15 hingga 17 November 2026 di gerai yang berpartisipasi. Mekanisme program ini mengharuskan pelanggan yang membeli satu minuman pilihan ukuran large untuk mendapatkan cup khusus berisi hadiah. Empat minuman yang masuk dalam program promosi ini ialah BO·YA Mango Jasmine Green Milk Tea, BO·YA Jasmine Green Milk Tea, Peach Oolong Milk Tea, dan Da Hong Pao Milk Tea.

Hadiah yang tersedia dalam program tersebut mencakup voucher hingga Samsung Smart TV dan Nintendo Switch 2. CHAGEe sebelumnya telah menghadirkan Tear & Win sebagai bagian dari tradisi pembukaan gerai di berbagai kota. Pada perayaan kali ini, perusahaan membawa program tersebut ke tingkat nasional untuk pertama kalinya. Langkah ini menunjukkan komitmen CHAGEe untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan melalui pengalaman interaktif yang menyenangkan.

Peluncuran seri BO·YA Mango Jasmine Green Series dan program promosi Tear & Win menandai langkah signifikan CHAGEe dalam ekspansi pasar Indonesia. Dengan lebih dari 50 gerai yang beroperasi, brand ini terus berupaya menghadirkan produk inovatif yang memadukan teh berkualitas tinggi dengan buah segar. Perayaan ulang tahun ke-9 ini menjadi bukti pertumbuhan yang pesat dan kepercayaan tinggi dari konsumen lokal terhadap kualitas dan cita rasa teh susu CHAGEe.