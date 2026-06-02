CGS International Jual 500 Juta Saham DILD, Kepemilikan Turun ke 10,20%

CGS International Securities Singapore Pte Ltd menjual 500 juta saham PT Intiland Development Tbk (DILD) pada 26 Mei 2026, mengurangi kepemilikan dari 15,02% menjadi 10,20%. Transaksi senilai Rp61,5 miliar ini dilakukan melalui mekanisme bursa dan mencerminkan pengurangan eksposur investor asing di emiten properti.

CGS International Securities Singapore Pte Ltd telah melakukan aksi penjualan sebanyak 500 juta lembar saham PT Intiland Development Tbk ( DILD ) pada 26 Mei 2026. Transaksi ini mengakibatkan penurunan signifikan pada porsi kepemilikan investor asing tersebut di emiten properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ( BEI ).

Berdasarkan laporan kepemilikan saham yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah saham yang dimiliki CGS International turun dari 1,556 miliar saham menjadi 1,056 miliar saham. Sebelum transaksi, CGS menguasai 1.556.900.100 saham DILD atau setara dengan 15,02 persen hak suara. Setelah penjualan, kepemilikan berkurang menjadi 1.056.900.100 saham, sehingga hak suara turun menjadi 10,20 persen. Penjualan ini menunjukkan adanya pengurangan eksposur investasi oleh pemegang saham besar terhadap emiten properti tersebut, meskipun CGS masih tercatat sebagai salah satu pemegang saham signifikan.

Transaksi dilakukan dengan harga Rp123 per saham melalui mekanisme sale trade exchange atau perdagangan di bursa. Nilai total transaksi mencapai sekitar Rp61,5 miliar. Dalam laporan yang disampaikan, tidak terdapat repurchase agreement yang terkait dengan transaksi ini. Status kepemilikan saham yang dilaporkan merupakan kepemilikan tidak langsung, dan tidak ada efek bersifat ekuitas yang belum dilaksanakan.

Aksi jual ini berlangsung di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang tengah mengalami tekanan, baik dari faktor domestik maupun global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami penurunan secara year-to-date sebesar 9,80 persen, meskipun secara month-to-date masih naik tipis 2,27 persen. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp11.126 triliun. Sektor properti sendiri menjadi salah satu sektor yang terpengaruh oleh kebijakan suku bunga dan kondisi ekonomi makro.

Sementara itu, CGS International Securities Singapore Pte Ltd merupakan perusahaan sekuritas asing yang tidak tercatat sebagai anggota direksi atau dewan komisaris DILD. Pelaporan perubahan kepemilikan ini sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka. Dengan berkurangnya porsi saham yang dipegang, CGS tetap memiliki hak suara yang signifikan di DILD, yaitu di atas 10 persen. Langkah penjualan ini dapat dipandang sebagai strategi pengelolaan portofolio oleh investor institusi asing di tengah ketidakpastian pasar.

Meski demikian, fundamental perusahaan properti tetap menjadi perhatian investor. DILD sendiri merupakan salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan portofolio yang mencakup kawasan residensial, komersial, dan industri. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1983 dan terus mengembangkan proyek-proyek di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Ke depannya, pergerakan saham DILD akan terus dipantau menyusul perubahan struktur kepemilikan yang terjadi.

Penjualan saham ini juga mencerminkan dinamika pasar modal Indonesia yang masih menarik bagi investor asing, meskipun terdapat gejolak jangka pendek. OJK sendiri terus berupaya menjaga stabilitas pasar dan mendorong transparansi melalui aturan pelaporan kepemilikan saham. Investor diharapkan tetap waspada terhadap perubahan kepemilikan signifikan yang dapat mempengaruhi harga saham. Dengan aksi korporasi ini, DILD tetap menjadi emiten yang diminati, namun dengan basis pemegang saham yang sedikit berubah.

Analis pasar menilai bahwa penjualan saham oleh CGS belum tentu mencerminkan prospek buruk perusahaan, melainkan lebih kepada realokasi investasi di tingkat global. Oleh karena itu, investor ritel disarankan untuk tidak bereaksi berlebihan dan tetap melakukan analisis fundamental sebelum mengambil keputusan investasi. Keputusan CGS untuk menjual sebagian saham DILD dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kinerja keuangan tahunan perusahaan, kondisi suku bunga global, serta prospek sektor properti di Indonesia.

Meskipun DILD mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, volatilitas pasar sempat menekan harga sahamnya. Penjualan besar oleh CGS menunjukkan adanya aksi ambil untung atau penyesuaian portofolio. Transaksi ini juga menegaskan likuiditas saham DILD yang cukup baik karena mampu menyerap penjualan dalam jumlah besar tanpa menyebabkan guncangan harga yang drastis. Ke depan, pergerakan saham DILD akan sangat dipengaruhi oleh rilis laporan keuangan kuartalan dan prospek bisnis ke depannya.

Investor asing lainnya mungkin akan mengikuti langkah serupa jika kondisi pasar tidak membaik, namun hal ini belum dapat dipastikan. OJK dan BEI terus mengawasi perubahan kepemilikan saham signifikan untuk memastikan tidak terjadi praktik manipulasi pasar atau insider trading. Dalam kasus ini, CGS telah melaporkan transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, transparansi tetap terjaga.

Secara keseluruhan, aksi penjualan saham oleh CGS merupakan bagian normal dari aktivitas pasar modal dan tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Investor sebaiknya fokus pada fundamental perusahaan dan prospek jangka panjang daripada bereaksi terhadap perubahan kepemilikan jangka pendek. DILD sebagai emiten properti tetap memiliki daya tarik tersendiri dengan proyek-proyek yang sedang berjalan dan prospek pertumbuhan yang positif seiring dengan pemulihan ekonomi nasional





