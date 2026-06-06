CFD Rasuna Said Kembali Digelar pada 7 Juni 2026, Catat Jadwal dan Keseruannya

Pemprov Jakarta kembali menggelar CFD di Rasuna Said pada 7 Juni 2026 setelah evaluasi. Berbagai kegiatan disiapkan, termasuk parade pilah sampah, bazar pangan murah, dan kehadiran Cinta Laura. CFD dibatasi hingga pukul 09.00 WIB, dengan fasilitas parkir dan transportasi umum tersedia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day ( CFD ) di kawasan Rasuna Said , Jakarta Selatan, pada Minggu, 7 Juni 2026.

Pengoperasian kembali kawasan ini dilakukan setelah Pemprov Jakarta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perdana pada 10 Mei 2026 yang mendapatkan berbagai kritik. Pemprov Jakarta pun mengaku telah melakukan sejumlah persiapan untuk pelaksanaan kali ini. Salah satu persiapan tersebut adalah dengan membatasi kegiatan CFD di kawasan Rasuna Said hingga pukul 09.00 WIB, yang lebih singkat dibandingkan dengan CFD di kawasan Sudirman-Thamrin yang berlangsung hingga pukul 10.00 WIB.

Menurut akun Instagram resmi Pemprov Jakarta, kegiatan CFD di Rasuna Said tidak hanya menawarkan kawasan bebas kendaraan bermotor. Berbagai kegiatan menarik juga telah disiapkan, seperti parade pilah sampah, atraksi budaya, dan permainan tradisional yang bernuansa nostalgia. Selain itu, Pemprov juga menyediakan pendaftaran Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi umum bagi lansia dan penyandang disabilitas dengan kuota maksimal 50 orang. Masyarakat juga dapat mengikuti bazar pangan murah, penukaran sampah anorganik dengan suvenir menarik, serta Festival UMKM.

Pemprov Jakarta mengajak masyarakat untuk meramaikan HBKB di Rasuna Said pada Minggu, 7 Juni 2026, mulai pukul 05.30 WIB. Dalam pelaksanaan kali ini, Pemprov Jakarta juga akan menghadirkan figur publik Cinta Laura sebagai bintang tamu. Akhir pekan akan semakin seru dengan berbagai aktivitas menarik, parade pilah sampah, bazar pangan murah, hingga kehadiran bintang tamu spesial. Kawasan CFD mencakup Jl.

Prof. Dr. Satrio, Jl. Setiabudi Utara Raya, dan Jl. Setiabudi Tengah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati akhir pekan dengan lebih aktif sambil menjaga lingkungan.

Walaupun area tersebut bebas dari kendaraan bermotor, Pemprov Jakarta tetap menyediakan fasilitas parkir untuk para pengunjung. Terdapat total 3.687 Satuan Ruang Parkir (SRP) yang tersebar di empat lokasi, yaitu: Parkir Pasar Festival dan GOR Soemantri, Parkir Kawasan Rasuna Epicentrum, Setiabudi One, dan Gedung Nyi Ageng Serang. Dengan adanya fasilitas ini, pengunjung tetap dapat menikmati kawasan tersebut tanpa khawatir mengenai tempat parkir.

Bagi masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi umum, layanan Transjakarta dan LRT akan tetap beroperasi seperti biasa selama pelaksanaan CFD. Beberapa rute Transjakarta yang melayani kawasan tersebut antara lain: L13: Puri Beta--Flyover Kuningan Express, 6B: Ragunan--Balai Kota via Semanggi, 4D: Pulo Gadung--Kuningan, 6H: Senen--Lebak Bulus, 6: Ragunan--Galunggung, dan 6A: Ragunan--Balai Kota via Kuningan. Dengan demikian, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk berkunjung ke kawasan tersebut dengan nyaman. Pelaksanaan CFD Rasuna Said sebelumnya sempat ditiadakan sementara pada 17 Mei 2026 untuk evaluasi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa pelaksanaan CFD Rasuna Said akan efektif mulai 1 Juni 2026, setelah seluruh fasilitas pendukung rampung disiapkan. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Pemprov DKI melakukan evaluasi menyeluruh. Gubernur Pramono Anung menegaskan pembukaan area CFD Rasuna Said adalah upaya menunjukkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah.

Antusiasme warga menyambut pembukaan CFD Rasuna Said terlihat dari ribuan warga yang datang untuk berolahraga dan menikmati suasana kawasan. CFD Rasuna Said diharapkan menjadi destinasi baru sport tourism di Jakarta, menawarkan pengalaman berbeda dengan berbagai kegiatan ramah lingkungan dan budaya lokal





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