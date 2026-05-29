Cesc Fabregas dinobatkan sebagai pelatih terbaik di dunia oleh Como 1907 lantaran kemampuannya tak hanya dalam taktik tapi juga memotivasi pemain. Perjalanan karier Fabregas sebagai pelatih dari peramu taktik U-19 hingga menjadi pelatih utama Como 1907 yang berhasil promosi ke Serie A.

Cesc Fabregas , mantan bintang Arsenal dan Spanyol, kini sedang mendapat pengakuan luas sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Italia . Klub Como 1907 , yang baru saja naik ke Serie A , memuji kontribusi Fabregas sebagai juru taktik yang tidak hanya handal secara strategis tetapi juga memiliki kemampuan memotivasi dan mengembangkan pemuda.

Label pelatih terbaik di dunia yang diberikan klub ini mencerminkan keyakinan mereka pada masa depan Fabregas di dunia kepelatihan. Karier kepelatihan Fabregas dimulai pada Juli 2023 ketika ia bergabung dengan Como 1907 sebagai peramu taktik untuk tim U-19. Perannya kemudian berkembang menjadi pelatih interim tim utama antara November dan Desember 2023, di mana ia menunjukkan ketajamannya dalam mengarahkan tim tangguh.

Di awal tahun 2024, Fabregas menjadi asisten pelatih di bawah Osian Roberts, dan kombinasi mereka membawa Como 1907 meraih promosi ke Serie A. Setelah kesuksesan tersebut, Fabregas resmi diangkat sebagai pelatih utama pada Juli 2024, menggantikan Roberts yang beralih menjadi Kepala Pengembangan. Kenaikan jababan ini sejalan dengan perolehan lisensi kepelatihan Pro UEFA yang baru saja diselesaikan Fabregas.

Como 1907 yakin bahwa dengan latar belakang sebagai pemain handal dan pengalaman taktis yang mendalam, Fabregas akan mampu bersaing di panggung teratas sepakbola Italia dan mungkin menjadi santapan bagi klub-klub besar di masa depan. Pendekatan Fabregas yang menggabungkan analisis teknis dengan pemahaman pemain membuatnya berbeda dari pelatih muda lainnya. Club management expressed confidence that his innovative methods and calm demeanor will bring stability and success to Como's Serie A campaign.

The Italian media also began to take note, highlighting his quick rise and the respect he commands from players and fellow coaches alike. As Como prepares for the top flight, all eyes are on Fabregas to prove that he can compete with Italy's best tacticians





