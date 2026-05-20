Dari masa sulit tujuh tahun lalu, Aston Villa berhasil mencatatkan sejarah dengan memenangkan Liga Europa. John McGinn jadi figur emosional sekaligus pemain vital berkat Contributionsnya.

Cerita Kapten John McGinn Usai Aston Villa Juara Liga Europa: Dulu Saya Hanya Lihat Jack Grealish dan Andy Robertson Berpesta Keberhasilan tersebut menjadi trofi Eropa pertama Aston Villa sejak menjuarai Piala Eropa 1982.

Penantian panjang selama 44 tahun akhirnya berakhir lewat tangan dingin Unai Emery.menjadi salah satu figur paling emosional. Kapten tim asal Skotlandia itu mengaku sulit mempercayai apa yang baru saja diraihnya bersama Villa. Pada usia 31 tahun, McGinn akhirnya merasakan atmosfer final Eropa untuk pertama kalinya. Ia pun menyebut momen mengangkat trofi Liga Europa sebagai malam paling membanggakan sepanjang karier profesionalnya.

Aston Villa Juara Liga Europa 2025/2026, Pemain Pantai Gading Ini Bisa Raih 2 Medali Juara Eropa di Musim yang Sama Para pemain Aston Villa berpose dengan trofi juara setelah memenangkan final UEFA Europa League Final melawan SC Freiburg (c) (AP Photo) Aston Villa tampil dominan pada final Liga Europa di Stadion Tupras, Kamis (21/5) dini hari WIB. Gol-gol dari Youri Tielemans, Emiliano Buendia, dan Morgan Rogers memastikan kemenangan meyakinkan atas Freiburg. John McGinn menjadi bagian penting dalam perjalanan bersejarah tersebut.

Gelandang berusia 31 tahun itu memimpin tim dengan penuh determinasi sepanjang laga final di Istanbul.

"Sejujurnya, saya tidak percaya. Apa yang telah kami lalui sebagai sebuah klub, klub ini hampir berada dalam kondisi yang sangat buruk tujuh tahun lalu," kata McGinn kepada "Ini adalah hasil dari semua yang telah kami bangun. Kebanggaan yang saya rasakan 10 menit sebelum pertandingan berakhir, mengetahui bahwa kami akan menjadi juara. Saya tidak bisa menggambarkannya.

" Bagi McGinn, gelar Liga Europa bukan sekadar trofi biasa. Ia merasa perjalanan Aston Villa dari klub yang sempat terpuruk hingga menjadi juara Eropa merupakan something yang luar biasa.

"Ini sangat berarti. Berada di sini, pada tahun 2026, sebagai kapten Aston Villa sungguh luar biasa. Ini adalah malam paling membanggakan dalam karier saya. Saya akan mencoba menikmatinya.

Saya suka berpesta, tetapi saya akan bersantai untuk mencoba menikmati semuanya," ucapnya.

"Di usia 31 tahun, di final Eropa pertama saya, saya telah melihat teman-teman saya Grealish dan Robertson menang. Sekarang giliran saya. Ini sangat istimewa, saya akan menghargai setiap menitnya.

" Keberhasilan Aston Villa juga semakin menegaskan status Unai Emery sebagai raja Liga Europa. Pelatih asal Spanyol itu kini telah mengoleksi lima trofi Liga Europa dan menjadi manajer pertama yang memenangkan kompetisi tersebut bersama tiga klub berbeda.

