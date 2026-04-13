Ceria Nugraha Indotama Raih Proper Hijau, Bukti Komitmen Terhadap Pertambangan Berkelanjutan

Ceria Nugraha Indotama meraih penghargaan Proper Hijau dari KLH, sebagai bukti nyata komitmen perusahaan terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan. Pencapaian ini diraih setelah sebelumnya selalu meraih Proper Biru, dan perusahaan kini menargetkan Proper Emas. Selain itu, perusahaan juga menekankan pentingnya K3 dalam operasional.

Perusahaan tambang nikel Ceria Nugraha Indotama (Ceria) meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup ( KLH ) untuk periode 2024–2025. Penghargaan ini merupakan yang pertama kalinya diraih oleh Ceria, sebuah pencapaian yang membanggakan setelah sebelumnya selama enam tahun terakhir, sejak 2018, perusahaan ini selalu meraih Proper Biru.

Prestasi ini juga semakin mengukuhkan komitmen Ceria terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Direktur Utama Ceria, Abdul Haris Tatang, menyambut baik penghargaan ini, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan seluruh karyawan atas kerja keras mereka. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh insan Ceria yang telah berupaya mengoptimalkan kinerja mereka dalam transformasi sektor lingkungan di perusahaan. Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari kinerja positif Ceria dalam menyeimbangkan kegiatan operasional dengan kelestarian lingkungan. Tatang juga menekankan bahwa perusahaan tidak hanya berupaya memenuhi regulasi lingkungan yang ada, tetapi juga terus mengembangkan berbagai inovasi. Ceria secara internal tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap standar lingkungan, tetapi juga mendorong inovasi dalam berbagai program, seperti efisiensi energi yang berdampak pada penurunan emisi, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Langkah ini menunjukkan komitmen Ceria yang lebih dalam terhadap tanggung jawab lingkungan yang melebihi sekadar memenuhi persyaratan kepatuhan. Ceria tidak berhenti pada pencapaian Proper Hijau. Manajemen perusahaan telah menetapkan target yang lebih tinggi, yaitu meraih Proper Emas di masa mendatang. Tatang menyampaikan harapan agar seluruh karyawan Ceria terus memberikan kinerja terbaik mereka. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang melebihi standar kepatuhan, dicapai melalui peningkatan standar operasional melalui inovasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, penggunaan energi bersih, dan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Visi ini menunjukkan ambisi Ceria untuk terus meningkatkan standar operasional dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Selain aspek lingkungan, Tatang juga mengingatkan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lini operasional, khususnya di area site. Ia menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan karyawan adalah prioritas utama perusahaan. Meskipun Bulan K3 telah berlalu, komitmen terhadap K3 tetap harus dijaga. Tatang mengajak seluruh karyawan Ceria untuk terus menerapkan good mining practice guna membangun ekosistem pengelolaan keselamatan pertambangan nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif. Pesan ini menekankan pentingnya sinergi antara aspek lingkungan dan keselamatan kerja dalam operasional perusahaan.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inspirasi Beckham Putra dalam Perjalanan Karier Claudia ScheunemannBintang muda Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann, mengaku terinspirasi Beckham Putra Nugraha di Timnas Indonesia.

Pertamina Patra Niaga IT Surabaya raih Proper Emas KLH​​​​​PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), melalui unit Integrated Terminal (IT) Surabaya, meraih ...

Lewat Inovasi FAME & Manfaat Eceng Gondok di Surabaya, Pertamina Patra Niaga Raih PROPER EmasJPNN.com : Capaian PROPER Emas ini menjadi bukti komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan prinsip ESG secara konsisten.

Perkuat Inovasi, PGE Area Kamojang Raih PROPER Emas 2025PT Pertamina Geothermal Energy Tbk meraih penghargaan PROPER Emas 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup atas komitmen pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Buktikan Komitmen Jaga Lingkungan, Polytama Raih PROPER EmasPT Polytama Propindo meraih penghargaan PROPER Emas dari KLH atas komitmen lingkungan. Inovasi berkelanjutan mereka menurunkan emisi dan konsumsi energi.

Sukses Tekan Emisi, Badak NGL Sabet Penghargaan PROPER EmasPT Badak NGL meraih PROPER Emas 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup atas komitmen dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan efisiensi energi.

