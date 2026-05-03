CEO Nvidia Jensen Huang Siap Bayar Pajak Rp 134 Triliun

CEO Nvidia, Jensen Huang, menyatakan kesiapannya membayar pajak kekayaan yang diperkirakan mencapai Rp 134 triliun sesuai aturan California, AS. Sikapnya berbeda dengan beberapa miliarder lain yang khawatir akan dampak pajak tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Nvidia , Jensen Huang , memberikan tanggapan terkait rencana pengenaan pajak bagi orang-orang kaya secara global, khususnya berdasarkan aturan yang berlaku di California , Amerika Serikat.

Huang menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan potensi kewajiban pajak yang mungkin harus ia bayarkan, yang diperkirakan mencapai 7,75 miliar dolar AS atau sekitar Rp 134 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 17.300 per dolar AS. Kekayaan Huang sendiri tercatat mencapai 155 miliar dolar AS pada awal Januari lalu, yang berarti ia berpotensi terkena dampak dari aturan pajak California yang mengenakan pajak sebesar 5% bagi individu dengan kekayaan di atas 1,1 miliar dolar AS.

Huang menegaskan bahwa ia tidak pernah terlalu memikirkan mengenai aturan pajak tersebut. Ia juga meyakinkan bahwa ia akan memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat pilihannya untuk tinggal di wilayah California. Ia menyatakan, 'Kami memilih untuk tinggal di Silicon Valley, dan berapa pun pajak yang ingin diterapkan, itu tidak menjadi masalah bagi saya.

' Sikap Huang ini cukup berbeda dibandingkan dengan beberapa miliarder lainnya. Palmer Luckey, pendiri Anduril, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa usulan pajak ini akan memaksa para miliarder untuk menjual sebagian besar kepemilikan perusahaan mereka demi memenuhi kewajiban pajak. Luckey menulis di platform media sosial X pada 28 Desember, 'Sekarang saya dan rekan-rekan pendiri saya harus mencari uang tunai miliaran dolar.

' Sementara itu, Vinod Khosla, seorang pemodal ventura dan salah satu pendiri Sun Microsystems, berpendapat bahwa pajak kekayaan akan mendorong orang-orang kaya untuk meninggalkan California. Aturan mengenai pajak ini telah diusulkan sejak November 2025 dan mendapatkan dukungan dari serikat pekerja sektor kesehatan serta sejumlah legislator progresif di AS. Kebijakan ini menargetkan 200 orang terkaya di dunia, dan diperkirakan dapat menghasilkan penerimaan pajak hingga 100 miliar dolar AS bagi pemerintah California.

Dana yang terkumpul rencananya akan digunakan untuk mengatasi defisit anggaran kesehatan yang terus meningkat. Inisiatif ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, dengan lebih dari 870 ribu tanda tangan yang terkumpul dalam pemungutan suara November lalu untuk memberlakukan aturan tersebut. Pajak akan dikenakan pada seluruh aset yang memiliki nilai ekonomis, termasuk saham dan kepemilikan bisnis. Aturan ini tetap berlaku meskipun wajib pajak pindah sebelum awal tahun 2026.

Aset properti dikecualikan dari pengenaan pajak ini karena sudah dikenakan pajak properti. Pemerintah setempat juga menawarkan opsi pembayaran pajak secara cicilan hingga lima tahun, memberikan fleksibilitas bagi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Kebijakan ini memicu perdebatan sengit mengenai keadilan pajak, dampak terhadap mobilitas modal, dan potensi efeknya terhadap perekonomian California.

Beberapa pihak berpendapat bahwa pajak kekayaan merupakan langkah yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendanai layanan publik yang penting, sementara yang lain khawatir bahwa hal itu dapat menghambat investasi dan mendorong orang-orang kaya untuk pindah ke wilayah lain dengan beban pajak yang lebih rendah. Diskusi mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan implementasinya





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nvidia Jensen Huang Pajak Kekayaan California Miliarder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Minyak Dunia Berpotensi Naik Akibat Konflik IranCEO ExxonMobil, Darren Woods, memperkirakan harga minyak dunia berpotensi naik lebih tinggi karena dampak perang Iran belum sepenuhnya terasa di pasar. Gangguan pasokan energi akibat konflik dan potensi penutupan Selat Hormuz menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga.

Read more »

Usulan Perbedaan Pajak Kendaraan Listrik dan BBM serta Aturan Baru Pajak Kendaraan ListrikMenteri ESDM mengusulkan perbedaan tarif pajak antara kendaraan listrik dan BBM untuk mendorong penggunaan energi bersih. Sementara itu, aturan baru dari Kemendagri mengubah status pajak kendaraan listrik, yang kini dikenakan PKB dan BBNKB. Pemerintah daerah seperti DKI Jakarta tengah menyiapkan insentif fiskal untuk merespons perubahan ini.

Read more »

Laporan Oxfam: Gaji CEO Naik 20 Kali Lebih Cepat Dibanding PekerjaLaporan Oxfam 2025 ungkap gaji CEO di AS naik 20 kali lebih cepat dibanding pekerja. Ketimpangan ekonomi makin tajam dan daya beli menurun.

Read more »

Video: Pakai EV di Operasi Tambang, Penambang Minta Bebas Pajak ImporPakai EV di Operasi Tambang, Penambang Minta Bebas Pajak Impor Kendaraan Tambang

Read more »

Peningkatan Warga Swiss Meninggalkan Gereja karena Pajak dan Faktor LainnyaPeningkatan signifikan warga Swiss yang meninggalkan gereja pada tahun 2023, didorong oleh pajak gereja dan faktor-faktor sosial seperti sekularisme dan skandal di lingkungan rumah ibadah.

Read more »

Rapat Perdana Greg Abel Sebagai Bos Baru Berkshire, Bahas Hal Ini!CEO baru Berkshire Hathaway, Greg Abel, membahas AI dan pertumbuhan perusahaan di rapat tahunan. Warren Buffett memberikan sambutan dari penonton.

Read more »