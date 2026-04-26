CEO Kelme Indonesia Jelaskan Penyebab Nameset Timnas Mengelupas

CEO Kelme Indonesia, Kevin Wijaya, buka suara terkait masalah nameset pemain Timnas Indonesia yang mengelupas. Ia menjelaskan beberapa faktor penyebab dan komitmen perusahaan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

CEO Kelme Indonesia , Kevin Wijaya , memberikan penjelasan terkait masalah nameset atau nama pemain yang mengelupas pada jersey Tim Nasional Indonesia. Hal ini menjadi sorotan setelah beberapa pertandingan resmi yang diikuti oleh berbagai tingkatan timnas.

Kevin Wijaya menegaskan bahwa Kelme Indonesia sedang melakukan investigasi mendalam untuk mencari akar permasalahan dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Ia menjelaskan bahwa isu ini tidak hanya terjadi pada satu pemain, melainkan beberapa pemain, seperti yang terlihat pada jersey Ole Romeny dan Dony Tri Pamungkas. Meskipun emblem, logo aparel, dan logo autentik pada jersey tersebut tidak mengalami masalah serupa, nameset menunjukkan kecenderungan untuk mengelupas.

Dalam acara Sporty on ONR (Obrolan Newsroom) KOMPAS.com, Kevin Wijaya memaparkan beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab pengelupasan nameset. Faktor pertama adalah kualitas material jersey itu sendiri. Kelme Indonesia telah menggunakan material *moisture wicking* yang dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada pemain dengan menyerap keringat. Namun, material ini memiliki karakteristik yang membuat lem lebih mudah menempel, sehingga berpotensi mempengaruhi daya tahan nameset.

Faktor kedua berkaitan dengan material nameset itu sendiri. Kelme Indonesia memilih menggunakan material silikon untuk nameset karena sifat elastisitasnya yang mampu mengikuti gerakan pemain selama pertandingan. Penggunaan silikon dianggap sebagai grade terbaik untuk nameset, namun juga memiliki potensi menjadi titik lemah dalam hal daya rekat. Kevin Wijaya menekankan bahwa Kelme Indonesia selalu berusaha memberikan kualitas terbaik dalam setiap aspek jersey timnas, termasuk nameset, dan akan terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.

Ia juga menambahkan bahwa permasalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Kelme Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk dan proses produksi di masa mendatang. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa jersey timnas Indonesia tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga nyaman dipakai dan tahan lama, sehingga pemain dapat fokus sepenuhnya pada performa mereka di lapangan. Kelme Indonesia menyadari pentingnya kepercayaan yang diberikan oleh PSSI dan masyarakat Indonesia terhadap merek mereka.

Oleh karena itu, perusahaan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik dan memastikan bahwa masalah nameset dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, Kelme Indonesia juga akan meningkatkan pengawasan terhadap proses produksi dan kontrol kualitas untuk mencegah terjadinya masalah serupa di kemudian hari. Kevin Wijaya juga mengapresiasi masukan dan kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk media dan penggemar sepak bola Indonesia.

Ia berjanji bahwa Kelme Indonesia akan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Perusahaan berharap dapat terus menjadi mitra yang terpercaya bagi PSSI dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Kevin Wijaya menyampaikan bahwa Kelme Indonesia akan terus berinovasi dalam pengembangan teknologi material dan proses produksi untuk menghasilkan jersey timnas yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar internasional.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan para ahli dan peneliti untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah nameset dan meningkatkan daya tahan jersey secara keseluruhan





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kelme Indonesia Timnas Indonesia Nameset Jersey Kevin Wijaya

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »