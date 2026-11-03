Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 Resmi Dibuka di Jakarta

Turnamen mini soccer antarmedia Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 resmi dibuka di ASIOP Stadium, Jakarta Pusat, pada Selasa 3 November 2026.

Turnamen sepak bola mini antarmedia bertajuk Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 secara resmi telah dibuka di lapangan ASIOP Stadium, Jakarta Pusat, pada hari Selasa yang jatuh pada tanggal 3 November 2026. Acara pembukaan ini menandai dimulainya kompetisi olahraga yang menyatukan para jurnalis dari berbagai latar belakang media di Indonesia. Turnamen ini menjadi wadah bagi para insan pers untuk sementara waktu meninggalkan meja redaksi dan berinteraksi di lapangan hijau.

Detail Pelaksanaan Turnamen Antar Media

Edisi kelima dari Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari penuh. Rentang waktu pertandingan dimulai sejak hari pembukaan pada tanggal 3 November 2026 dan akan berakhir pada tanggal 5 November 2026. Selama periode tersebut, para peserta akan bersaing untuk merebut gelar juara dalam ajang yang telah menjadi tradisi tahunan ini.

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Partisipasi dalam turnamen ini sangat tinggi dengan total sebanyak 16 tim yang mendaftar dan akan bertanding. Daftar tim yang mengikuti ajang tersebut mencakup berbagai stasiun televisi dan portal berita terkemuka di Tanah Air. Tim-tim yang bertarung adalah SCTV, SKOR, CNN Indonesia, ANTV, tvOne, RTV, TVRI, Detik.com, Trans7, Kompas TV, Tribun Network, Metro TV, ANTARA, iNews.id, Garuda TV, dan BTV.

Tanggapan Manajer Persipura Jayapura

Eveline Sanita Injaya yang hadir sebagai salah satu tokoh utama dalam pembukaan acara menyampaikan apresiasi yang mendalam. Eveline yang juga menjabat sebagai manajer Persipura Jayapura menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak agar turnamen ini dapat terselenggara dengan lancar. Dia mengungkapkan rasa senangnya dapat berpartisipasi langsung dalam Cendrawasih Karsa Media Cup sebagai bagian dari komunitas tersebut.

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Eveline Sanita Injaya menambahkan bahwa sepak bola memiliki kemampuan luas untuk mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial. Menurut dia, kegiatan seperti ini sangat positif karena dapat mempererat hubungan dengan rekan-rekan sejawat dan komunitas lainnya. Harapan besar Eveline adalah kegiatan ini dapat membangun hubungan yang lebih baik dan silaturahmi yang kuat ke depannya di antara seluruh peserta.

Pendapat Resmi I.League Tentang Acara

Sadikin Aksa yang menjabat sebagai Direktur Komersial I.League hadir mewakili pemangku kepentingan industri sepak bola nasional. Dia menyatakan kebanggaan I.League terhadap adanya turnamen ini mengingat media selama ini merupakan bagian integral dari ekosistem sepak bola Indonesia. Sadikin Aksa menjelaskan bahwa tugas I.League adalah membangun industri tersebut, sehingga melihat teman-teman media berkompetisi menjadi momen kebanggaan tersendiri bagi organisasi.

Sadikin Aksa juga memberikan pesan penting agar kompetisi ini berjalan dengan semangat fair play yang tinggi. Dia mengingatkan bahwa meskipun persaingan dalam sepak bola sangat ketat, tujuan utama acara ini bukan sekadar untuk bersaing. Sebaliknya, ajang ini berfungsi sebagai sarana menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan antarmedia agar bisa berdiskusi tentang pengembangan sepak bola Indonesia.

Dampak Jangka Panjang Bagi Industri Media

Turnamen ini diharapkan dapat menjadi platform strategis untuk membicarakan langkah-langkah konkret dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Sadikin Aksa menekankan bahwa perkembangan industri sepak bola tidak akan maksimal tanpa dukungan dan kolaborasi dari pihak media. Media memiliki peran vital dalam membangun narasi dan meningkatkan popularitas olahraga nasional sehingga keberadaannya sangat dihargai oleh regulator.

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Kehadiran Eveline Sanita Injaya sebagai manajer Persipura Jayapura dan Sadikin Aksa dari I.League menunjukkan keseriusan semua pihak. Acara ini bukan hanya sekadar pesta olahraga, tetapi juga merupakan bentuk kolaborasi strategis antara dunia jurnalistik dan manajemen sepak bola profesional. Harapannya, sinergi ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga di Indonesia.