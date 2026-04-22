CELIOS Bongkar Masalah Serius dalam Program Makan Bergizi Gratis: Tanpa Data dan Salah Sasaran

Direktur CELIOS Media Wahyudi Askar mengkritik implementasi program Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak berbasis data, membuang anggaran, dan gagal dalam perbaikan gizi siswa.

Direktur CELIOS , Media Wahyudi Askar, melontarkan kritik tajam terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, ia memaparkan temuan dari studi independen yang menunjukkan bahwa program strategis nasional ini memiliki banyak celah fundamental. Menurut Media, program tersebut saat ini tidak didukung oleh basis data yang kuat, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali salah sasaran.

Lebih jauh lagi, ia menyoroti potensi kerugian negara yang sangat besar, mengingat triliunan rupiah anggaran bisa terbuang sia-sia setiap harinya akibat pengelolaan yang kurang efisien dan minimnya pengawasan di lapangan. Salah satu temuan yang paling memprihatinkan dari studi tersebut adalah tingginya volume makanan yang terbuang karena tidak dikonsumsi oleh siswa. Realita di lapangan menunjukkan bahwa prosedur operasional standar (juknis) yang ditetapkan oleh BGN sering kali tidak dipatuhi. Sebagai contoh, jadwal distribusi makanan di sejumlah wilayah dilakukan pada waktu yang tidak tepat, yakni pukul 08.00 pagi. Waktu tersebut dinilai tidak efektif karena terlalu siang untuk sarapan namun terlalu awal untuk makan siang. Selain masalah manajemen waktu, aspek kualitas rasa makanan juga menjadi sorotan utama. Di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta, para siswa dilaporkan enggan mengonsumsi jatah makanan tersebut karena rasanya yang hambar dan kondisi nasi yang sudah tidak layak atau terasa asam. Fenomena ini menunjukkan adanya pemaksaan kebijakan, terutama pada sekolah swasta yang sebenarnya sudah memiliki sistem layanan makan mandiri yang lebih baik, sehingga keberadaan program MBG justru menjadi beban administratif dan operasional tambahan. Lebih lanjut, Media Wahyudi Askar membantah klaim pemerintah yang menyebutkan bahwa MBG akan secara instan meningkatkan kesehatan, daya beli, dan prestasi akademik siswa. Berdasarkan data yang melibatkan pakar dari World Food Program (WFP), ia menegaskan bahwa tidak ada peningkatan signifikan pada kesehatan maupun perilaku belajar siswa pasca pemberian makanan tersebut. Ia menyebut narasi keberhasilan program sebagai klaim yang tidak berdasar ilmiah, terutama karena pemerintah tidak memiliki data dasar (baseline data) yang akurat mengenai prevalensi stunting di masyarakat. Tanpa data awal yang valid, mustahil pemerintah dapat mengukur keberhasilan program ini di masa depan secara objektif. Kondisi ini diperparah dengan adanya dugaan upaya sistematis dari pihak BGN untuk mengendalikan opini publik. Media mengungkapkan bahwa terdapat penggunaan influencer dan buzzer secara masif untuk membungkam kritik, sekaligus membangun narasi positif yang semu. Upaya pembungkaman terhadap para pengkritik ini, termasuk serangan dari akun-akun tidak jelas terhadap pihak CELIOS, menunjukkan adanya resistensi yang tinggi dari pengelola program terhadap transparansi dan evaluasi yang konstruktif. Dengan segala catatan kritis tersebut, ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum anggaran negara semakin banyak terserap untuk program yang belum terbukti urgensi dan efektivitasnya bagi anak-anak sekolah





