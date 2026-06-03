Celine Dion mengungkapkan rasa dukacita mendalam atas wafatnya sahabat dan kolaborator Peabo Bryson, pelantun lagu Disney ikonik "Beauty and the Beast". Dion mengenangBryson sebagai sosok baik hati yang mendukungnya di awal karier bahasa Inggris. Bryson wafat pada usia 75 tahun setelah sebelumnya mengalami stroke.

Penyanyi asal Kanada Celine Dion telah berbagi kenangan penuh rasa hormat dan preserved情感（原文是情感，直接保留 Indonesian原文的情感词，用情感即可）karena kepergian sahabat dan kolaboratornya, Peabo Bryson , yang wafat pada usia 75 tahun.

Dalam unggahan di Instagram pada Rabu, 3 Juni 2026, Dion menggambarkan Bryson sebagai sosok yang baik hati dan murah hati, yang telah memberikan dukunganSignifikan（这里是 Significant，用Signifikan）padanya pada masa-masa awal kariernya dalam bahasa Inggris. Ia mengungkapkan rasa dukacita yang mendalam, menitikberatkan pada keajaiban suara Bryson yang传达（原文是 convey, 用传达即可）keindahan lagu dan seni pertunjukan.

Lagu "Beauty and the Beast" yang dinyanyikan secara duet oleh keduanya pada 1991 menjadi salah satu momen ikonik dalam sejarah Disney, dan Dion mengakui bahwa Bryson adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan lagu itu. Menurut Dion, Bryson membuatnya merasa nyaman saat mulai mempelajari dan mengucapkan lirik dalam bahasa Inggris, memberikanLandasan（这里是 foundation, 用Landasan）keyakinan yang dibutuhkannya. Ia menilai bahwa对口（原文是 symbol, 用 simbol即可）kebahagiaan yang dibawa musik oleh Bryson akan selalu diingat, dan suara serta talenta Bryson akan sangat dirindukan oleh para penggemar.

Pesan penutup Dion SHIP（原文是 conveys, 用 sampaikan即可）belasungkawa kepada keluarga Bryson dan doa agar beliauберistirahat dalam damai. Peabo Bryson sendiri dikenal sebagai pelantun lagu-laga Disney lain seperti "A Whole New World" dan memiliki karier yang panjang dalam musik R&B. Ia wafat pada Selasa malam, 2 Juni 2026 pukul 17.00 waktu ET (pukul 04.00 WIB Rabu) setelah sebelumnya mengidap stroke dan kondisi kesehatan menurun. Keluarga belum menyebutkan penyebab pasti kematiannya.

Kematian Bryson ini menandai akhir dari salah satu suara paling ikonis yang pernah mění（原文是 grace, 用 hadirkan即可）layar-layar bioskop dan hati penggemar di seluruh dunia





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