Ceko vs Afrika Selatan: Pertandingan Laga Hidup dan Mati

Pertemuan antara Ceko dan Afrika Selatan di matchday pertama grup A Piala Dunia 2026, di mana kedua tim sama-sama kalah. Jika mereka kalah lagi di laga ini, maka kans mereka akan semakin tipis untuk lolos ke babak gugur nanti.

Pertemuan ini bisa dikatakan laga hidup dan mati baik bagi Ceko maupun Afrika Selatan. Pasalnya kedua tim sama-sama kalah di matchday pertama grup A, di mana Ceko kalah 1-2 dari Korea Selatan dan Afrika Selatan kalah 2-0 dari Meksiko.

Jika mereka kalah lagi di laga ini, maka kans mereka akan semakin tipis untuk lolos ke babak gugur nanti. Kedua tim ini sudah lama sekali tidak bertemu. Terakhir kali keduanya bertemu di Piala Konfederasi tahun 1997 di mana laga tersebut berakhir dengan skor 2-2 saat itu. Jadi sulit untuk memperkirakan jalannya pertandingan di Atlanta nanti.

Jika mengacu pada pertandingan pertama, Ceko sebenarnya tidak beruntung kalah dari Korea Selatan karena mereka tampil lebih dominan. Sementara Afrika Selatan memang performanya agak kurang baik sehingga mereka kalah 2-0 dari Meksiko. Itulah mengapa Hugo Broos akan membuat sejumlah perubahan demi memenangkan laga melawan Ceko ini. Ceko sendiri berada dalam kondisi prima jelang laga kedua grup A ini, di mana mereka bisa menurunkan seluruh skuad terbaik mereka.

Sementara Afrika Selatan tidak bisa memainkan Sphephelo Sithole dan Themba Zwane yang mendapatkan kartu merah melawan Meksiko. Sementara Aubrey Modiba dikabarkan mengalami cedera ringan melawan Meksiko, namun ia dilaporkan sudah fit untuk tampil di laga ini. Pergerakan pemain Korea Selatan, Paik Seung-ho dibayangi pemain Ceko, Pavel Sulc di laga pertama Piala Dunia 2026, 12 Juni 2026.

(c) AP Photo/Dolores OchoaStatistik Pertandingan Wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan, Themba Zwane, dalam pertandingan Grup A Piala Dunia 2026 kontra Meksiko, Jumat (12/6/2026) dini hari WIB. (c) AP Photo/Silvia IzquierdoSelebrasi bek Ceko, Ladislav Krejci usai mencetak gol ke gawang Korea Selatan di Piala Dunia 2026, 12 Juni 2026. (c) AP Photo/Moises Castillo Laga Ceko vs Afrika Selatan diyakini bakal berjalan sengit dari awal hingga akhir.

Kedua tim sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak gugur nanti. Jika mengacu pada performa di pertandingan pertama, Ceko sebenarnya tampil lebih meyakinkan ketimbang Afrika Selatan. Namun wakil Afrika itu diyakini akan banyak berbenah dan tampil lebih solid untuk bisa melaju ke babak 32 besar nanti.

Para penonton mulai berdatangan jelang laga Grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil vs Maroko di East Rutherford, New Jersey, dekat New York, Sabtu, 13 Juni 2026 (c) AP Photo/Matt SlocumSemua informasi mengenai jadwal siaran TV yang disajikan disusun berdasarkan data yang tersedia untuk umum pada saat penulisan. Stasiun televisi terkait berhak melakukan perubahan jadwal, penundaan, atau pembatalan program siaran tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hasil, Jadwal, Klasemen, dan Top Skor Piala Dunia 202





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Ceko Vs Afrika Selatan Pertandingan Laga Hidup Dan Mati Pertandingan Grup A Piala Dunia 2026 Kalah Di Matchday Pertama Grup A Kalah 1-2 Dari Korea Selatan Kalah 2-0 Dari Meksiko Lolos Ke Babak Gugur Berbenah Tampil Lebih Solid Bermain Lebih Dominan Kalah 2-0 Dari Meksiko Kalah 1-2 Dari Korea Selatan Berada Dalam Kondisi Prima Dapat Menurunkan Seluruh Skuad Terbaik Tidak Bisa Memainkan Sphephelo Sithole Tidak Bisa Memainkan Themba Zwane Aubrey Modiba Mengalami Cedera Ringan Berdatangan Para Penonton Jadwal Siaran TV Hasil Jadwal Klasemen Dan Top Skor Piala Dunia 2026

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