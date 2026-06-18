Ceko vs Afrika Selatan Djadwalkan di Piala Dunia 2026,blankon tv

Tim nasional sepak bola Ceko akan bertanding melawan Afrika Selatan di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta pada Kamis (18/6/2026) pukul 23.00 WIB. Pertandingan ini menjadi salah satupertandingan grup dalam Piala Dunia 2026.

Liputan6.com, Jakarta - di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (18/6/2026) pukul 23.00 WIB. Anda bisa menyaksikan pertandingan langsung melalui TVRI. Kedua kesebelasan sama-sama menelan kekalahan di pertandingan pembuka dan bertekad untuk bangkit demi menjaga asa di turnamen global tersebut.

Republik Ceko mengakhiri penantian 20 tahun untuk kembali berkompetisi di Piala Dunia, setelah berhasil mengalahkan Denmark melalui adu penalti di babak play-off kualifikasi UEFA. Ini merupakan penampilan kedua mereka sebagai negara merdeka, setelah sebelumnya tersingkir di babak grup pada edisi 2006. Sementara itu, Afrika Selatan mencatatkan penampilan keempat mereka di Piala Dunia, sekaligus yang pertama sejak menjadi tuan rumah turnamen pada tahun 2010. Dalam tiga partisipasi sebelumnya, tim berjuluk Bafana Bafana ini selalu terhenti di fase grup.

Ilustrasi Ceko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026. (Dok. Multimedia KLY): Ronwen Williams; Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Thapelo Maseko, Themba Zwane, Jayden Adams; Evidence Makgopa: Matej Kovar; Ladislav Krejci, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Jaroslav Zeleny, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Vladimir Coufal; Pavel Sulc, Adam Hlozek; Patrik Schic





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Piala Dunia 2026 Ceko Vs Afrika Selatan Sepak Bola

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