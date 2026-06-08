Cek Khodam Mengangkat Fenomena Konten Mistis Digital

Film komedi horor 'Cek Khodam' Dee Company mengangkat fenomena konten mistis digital. Film ini dibintangi Jirayut, Saputra Kori, dan Benidictus Siregar.

Film komedi horor ' Cek Khodam ' Dee Company mengangkat fenomena konten mistis digital. Film ini dibintangi Jirayut , Saputra Kori , dan Benidictus Siregar . Mereka membuat konten Cek Khodam yang tanpa disadari membawa dampak besar bagi dunia gaib.

Konten yang mereka buat membuat AKM (Angka Ketakutan Manusia) turun drastis. Keadaan itu membuat dunia gaib merasa kehilangan wibawa. Para hantu dan khodam tidak lagi ditakuti seperti dulu, tapi diperlakukan sebagai hiburan yang bisa ditertawakan. Maka, Panglima Khodam turun langsung ke dunia manusia untuk mengembalikan martabat dunia gaib dan menaikkan kembali angka ketakutan manusia terhadap makhluk tak kasat mata.

Namun, misi itu berubah jadi rangkaian kekacauan. Makin keras para khodam berusaha menakuti manusia, makin kacau situasinya. Film ini ditopang performa Kak Gem, Tante Lala, Angie Williams, Fahira Almira, Roewina Umboh, dan Fanny Fadillah. Cek Khodam karya sineas JeroPoint mengangkat fenomena konten mistis yang belakangan jadi hiburan masyarakat, di ruang digital.

Film ini tak hanya bermain pada unsur horor, tapi juga menyoroti perubahan cara manusia memandang hal-hal mistis atau kelenik yang selama ini jadi bagian hidup masyarakat





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cek Khodam Dee Company Jirayut Saputra Kori Benidictus Siregar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily RunCek pilihan sepatu lari Ortuseight terbaik untuk daily run dan aktivitas sehat Anda.

Read more »

Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Berkompetisi di Shanghai Film FestivalFilm My Own Last Supper (Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang) karya sutradara Ismail Basbeth akan berkompetisi di Shanghai International Film Festival (SIFF) 2026 yang berlangsung 12-21 Juni di Shanghai, Cina. Film ini diadaptasi dari novel karangan Wisnu Suryaning Adji dan menampilkan Ferry Salim, Melissa Karim, Verdi Soleiman, Jessy Davita, Nicholas Anderson, dan Rocky Gerung. Film ini mengisahkan diskriminasi terhadap warga minoritas keturunan Cina dan akan ditayangkan pertama kali secara internasional di ajang tersebut. Film ini lolos dalam tujuh kategori: Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Terbaik, Aktris Terbaik, Skenario Terbaik, Sinematografer Terbaik, dan Desain Artistik Terbaik.

Read more »

Rekomendasi Film Bioskop Akhir Pekan Ini: Dari Horor Mencekam hingga Drama EsportsIntip sinopsis Monster Pabrik Rambut, Nobody Loves Kay, dan film seru lainnya yang tayang Juni 2026. Lengkap dengan jadwal nonton di Cinema XXI & CGV!

Read more »

Indonesia CIO 200 Summit 2026: Mengangkat Pemimpin Teknologi Indonesia ke Pentas DuniaIndonesia sebagai pasar digital terbesar di kawasan & tempat lahirnya para pemimpin teknologi level internasional, menjadi latar pagelaran 'Indonesia CIO 200 Summit 2026'

Read more »