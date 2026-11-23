Liputan6 membantah viralnya video badak Jawa di Ujung Kulon dengan hasil analisis AI 99,9 persen palsu. Simak penjelasan resmi Balai TN Ujung Kulon.

Pernyataan resmi dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Kementerian Kehutanan, telah membantah keras adanya pemindahan massal badak Jawa yang diklaim dalam video viral. Video tersebut, yang pertama kali muncul di platform Instagram pada tanggal 18 November 2026, menampilkan adegan sejumlah badak yang apparently digiring oleh personel berseragam tentara ke dalam sebuah truk pengangkut. Klaim ini segera memicu kebingungan dan kekhawatiran di kalangan publik dan komunitas konservasi terhadap nasib satwa langka endemik Indonesia tersebut.

Bantahan Resmi Balai TN Ujung Kulon

Balai Taman Nasional Ujung Kulon secara tegas menyangkal berita ini melalui akun Instagram resminya @btn_ujung_kulon pada tanggal 23 November 2026. Pejabat lembaga menyatakan bahwa konten tersebut adalah hoaks yang tidak benar dan sama sekali tidak menggambarkan kenyataan di lapangan. Mereka menekankan bahwa hingga berita ini diturunkan, tidak ada satupun kegiatan pemindahan badak Jawa secara massal dari kawasan konservasi tersebut yang sedang berlangsung atau direncanakan.

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Analisis Teknis Menggunakan Hive Moderation

Untuk memverifikasi keaslian konten, tim Cek Fakta dari Liputan6.com melakukan pemeriksaan mendalam menggunakan alat deteksi konten buatan mesin yang dikenal sebagai Hive Moderation. Hasil analisis teknis dari situs pendeteksi tersebut menunjukkan bahwa video yang beredar tersebut memiliki tingkat kepastian 99,9 persen sebagai modifikasi hasil kecerdasan buatan atau AI. Angka ini menunjukkan bahwa visual tersebut murni produk manipulasi digital dan bukan rekaman kejadian nyata.

Peringatan Etika Pemanfaatan Teknologi AI

Pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon juga mengutarakan keprihatinan mendalam terhadap penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence yang semestinya dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Dalam pernyataan mereka, lembaga ini mengingatkan bahwa alat canggih ini tidak boleh digunakan untuk menghasilkan atau menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi, menyesatkan, atau membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat. Mereka secara khusus menyoroti tanggung jawab moral yang lebih besar harus diemban oleh orang-orang terpelajar yang memiliki akses terhadap teknologi tersebut.

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Peran Liputan6 dalam Literasi Media Digital

Kegiatan pelacakan dan verifikasi ini merupakan bagian dari komitmen panjang Cek Fakta Liputan6.com dalam melawan penyebaran hoaks dan pembodohan informasi. Lembaga fakta check ini didirikan pada tahun 2018 dan sejak tanggal 2 Juli 2018 telah resmi bergabung dalam International Fact Checking Network atau IFCN sebagai partner resmi Facebook. Mereka juga merupakan bagian dari inisiatif nasional cekfakta.com untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat luas.

Prosedur Verifikasi dan Sumber Informasi Resmi

Dalam situasi di mana informasi palsu dapat menyebar dengan cepat, masyarakat didorong untuk selalu merujuk pada sumber resmi sebelum mempercayai atau membagikan konten yang beredar. Liputan6.com mengajak publik untuk lebih cermat dalam menerima dan memeriksa informasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh visual yang tidak masuk akal secara faktual. Jika terdapat informasi atau tuduhan hoaks lainnya yang memerlukan investigasi lebih lanjut, publik dapat menghubungi tim media melalui email resmi cekfakta.liputan6@kly.id untuk proses verifikasi independen.