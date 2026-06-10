Cek Fakta: Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2026, 2025, dan 2024 Hoaks

Verifikasi Cek Fakta Liputan6.com menyimpulkan bahwa link pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN untuk tahun 2026, 2025, dan 2024 yang beredar di media sosial adalah hoaks. Link tersebut mengarah ke situs fiktif yang meminta data pribadi. Informasi resmi terakhir adalah pengumuman penutupan seleksi oleh FHCI pada September 2025.

Liputan6.com melalui Kanal Cek Fakta menemukan beberapa unggahan di media sosial yang mengklaim menyediakan link pendaftaran untuk Rekrutmen Bersama BUMN 2026, 2025, dan 2024. Unggahan-unggahan tersebut beredar di Facebook dan diikuti dengan poster yang menampilkan nama Erick Thohir yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN.

Namun, fakta yang diungkapkan menunjukkan bahwa link-link tersebut tidak mengarah ke website resmi BUMN atau portal rekrutmen yang sah. Sebaliknya,_link tersebut_mengarah pada halaman situs yang memiliki formulir digital dan meminta data pribadi pengguna, seperti nama sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. _ Informasi terakhir dan resmi mengenai rekrutmen BUMN adalah pengumuman penutupan proses seleksi yang diunggah oleh Human Capital Indonesia (FHCI) lewat akun Instagram pada 9 September 2025.

Pengumuman ini menegaskan bahwa tidak ada program rekrutmen bersama BUMN untuk tahun 2026. Hal ini sejalan dengan temuan Cek Fakta bahwa klaim link pendaftaran untuk Rekrutmen Bersama BUMN 2026, yang diunggah pada 28 Mei 2026, adalah hoaks. Demikian pula klaim untuk Rekrutmen Bersama BUMN 2025 yang diunggah pada 8 Desember 2025, serta klaim untuk Rekrutmen Bersama BUMN 2024 yang diunggah pada 21 Desember 2024, semuanya terbukti tidak benar.

Poster yang digunakan dalam unggahan tersebut seringkali mengandung gambar Erick Thohir untuk menambah kesan resminya, padahal beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri BUMN. Cek Fakta Liputan6.com telah sejak 2 Juli 2018 bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami aktif memberikan literasi media dan memeriksa klaim--klaim viral di media sosial. Jika Anda menemukan informasi yang mencurigakan atau bisa jadi hoaks, silakan hubungi kami melalui email cekfakta.liputan6@kly.id.

Melawan hoaks adalah bagian dari upaya mencegah pembodohan publik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan untuk selalu mengverifikasi informasi, terutama yang berkaitan denganPeluang karir di BUMN, melalui sumber-sumber resmi. Untuk kabar terkini seputar BUMN, seperti kabar perombakan direksi PLN, měřímnantara memiliki pernyataan resmi yang dapat diandalkan





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